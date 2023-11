Vodji skrajno desne skupine šest let zapora

Sodišče v Nemčiji je vodjo skrajno desne teroristične Skupine S. obsodilo na šest let zapora. Ta je po mnenju sodišča iz strahu pred tem, da bodo Nemčijo zavzeli begunci, načrtovala napade na mošeje in druge muslimanske cilje v državi.

Sodišče v nemškem Stuttgartu je Wernerja S., vodjo skrajno desne teroristične Skupine S., danes obsodilo na šest let zapora zaradi ustanovitve teroristične organizacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ta je po mnenju sodišča iz strahu pred tem, da bodo Nemčijo zavzeli begunci, načrtovala napade na mošeje in druge muslimanske cilje v državi.

Tožilstvo je za obtoženca zahtevalo sedemletno zaporno kazen, obramba pa oprostilno sodbo.

Poleg vodje je bilo ustanovitve teroristične skupine obtoženih še deset drugih ljudi, domnevnih članov in podpornikov skupine. Ti so bili obsojeni na večletne zaporne kazni, nekateri pogojne, en obtoženec pa je bil oproščen. Eden od osumljencev je še pred vložitvijo obtožnice umrl v priporu.

Po navedbah tožilstva so se obtoženci bali, da bodo Nemčijo zavzeli priseljenci, in so se proti temu hoteli boriti. Z napadi na mošeje in druge muslimanske cilje v državi so nameravali izzvati razmere, podobne državljanski vojni. Odvetnik skupine je sicer trdil, da ta ni nikoli nameravala uresničiti svojih ciljev.

Sodne obravnave v zadevi so trajale več kot 170 dni. Postopek se je zavlekel zaradi pandemije covida-19 in obsežnosti primera, potem ko so nemške oblasti obtožence aretirale v začetku leta 2020.

Na podlagi letošnjega letnega poročila nemške notranje obveščevalne službe (BfV) je sicer desničarski ekstremizem v Nemčiji v porastu. Obveščevalci obenem opozarjajo tudi na znatno povečanje nevarnosti terorizma v državi, čemur naj bi med drugim botroval izbruh vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.