Multinacionalke bodo končno plačale davek

Globalni davek

Poslanke in poslanci bodo ta mesec po nujnem postopku sprejemali zakon o minimalnem davku. Gre za zakon, s katerim bo tudi pri nas uvedena nova obdavčitev velikih skupin, ki je plod pogajanj 138 držav v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in skupine G20. Države so dogovor o uvedbi minimalne 15-odstotne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb po večletnih prizadevanjih dosegle leta 2021, z njim želijo ustaviti ravnanje multinacionalk, ki dobičke preusmerjajo iz držav, kjer ti nastajajo, v davčne oaze. Na ravni EU je bila vsebina dogovora lani decembra prelita v direktivo, ki bo v naš pravni red prenesena z zakonom o minimalnem dohodku. Datum, do katerega mora biti prenos opravljen, je 31. december letos.