Nova stranka upokojencev

Upokojenci so speča politična sila, ki čaka, da oživi, zato potenciala za pihanje na njihove duše ni malo; neskončno hrepenijo že nekaj časa, čisto pozabljeni od politike, da se pojavi njihov mesija in jim prinese upokojensko kraljestvo

Tina Bregant na Trgu republike

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Nekdanji poslanec SDS ter vodja iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je tik pred ustanovitvijo svoje stranke, s katero bo nadomestil sedanji zdesetkani DeSUS. Kar je porušil Janša s svojo pribočnico Aleksandro Pivec, bo kmalu dobilo svoj surogat pod taktirko demagoga.

Upokojenci so speča politična sila, ki čaka, da oživi, zato potenciala za pihanje na njihove duše ni malo; neskončno hrepenijo že nekaj časa, čisto pozabljeni od politike, da se pojavi njihov mesija in jim prinese upokojensko kraljestvo. Kakšen bo odrešenik in ali je vreden zaupanja, ni poseben predmet njihove kritičnosti, in da verjamejo Ruparju, veliko pove o njihovem intelektualnem profilu.

Vse je pripravljeno za stranko

Ruparjeva nova stranka ima zagotovo možnosti za preboj v parlament. Računati je mogoče, da bo izpeljala kongres v nekaj mesecih. Nedvomno nastaja hitro in časovno povsem usklajeno z Janševimi premiki v zadnjem času, tudi s predstavljeno novonastalo garnituro njegovih ministrov v senci.

Načrti so hitro so opazni, prvak SDS si verjetno obeta hiter padec Golobove vlade že v letu 2024 in takrat bo moral napeti vse sile, da skupaj z Logarjevo Platformo sodelovanja in drugimi sateliti ustvari dovolj trdno koalicijo. Na to vsaj računa ob opazovanju, kako se aktualna oblastniška garnitura vsak dan bolj sesuva vase, povsem po lastni krivdi.

Utrinek s shoda 1. decembra 2023 (dnevnik TVS)

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Kontroverznemu demagogu in bivšemu zaporniku Ruparju, proti kateremu je bilo vloženih 182 postopkov na sodišču, kot se je kar sam pohvalil, gre vse kot po maslu. 1. decembra 2023 je na Trg republike v Ljubljani privlekel okoli 5.000 ljudi na že deveti shod po vrsti. »Več nas je zbranih kot na osmem shodu. 23.000 nas je danes. Hvala vsem, ki ste prišli. Tu so ljudje, ki z dobrim srcem privoščijo vsem zadostno in zadovoljivo življenje,« je po dogodku komentiral svoje mobilizacijske sposobnosti.

Njegove lepe sanje

Rupar je tudi tokrat vztrajno razvnemal množice s pomočjo svojega neverjetno cenenega in osladnega populističnega sloga, polnega asociacij na Boga, narod in narodnozabavno glasbo. Ob koncu je omenil na tisoče lučk, »ki ste jih prižgali ob pesmi Silvesterski poljub.. Kako lep prizor je to bil… Hvala vsem!« Po njegovem je bil dogodek slovesen, veličasten, a hkrati bučen in odločen, zaključek pa prazničen in božično novoletni: »Prelepo! Za to leto smo s shodi zaključili, priprave so usmerjene v ustanovitev stranke Glas upokojencev.«

Včasih se zaloti v mislih, je patetično nakladal, da so to »samo lepe sanje«, »da si želim, da trajajo…. in trajajo, le buden sem in to doživljam skupaj z ljudmi, ki iščemo pravico zase, za druge, za uboge.« Na koncu se je zahvalil nekaj deset tisoč udeležencem, svoji ekipi, medijem (naštel je NOVA 24 TV, TOPNEWS, E-MARIBOR), nato policiji, redarjem, govorcem, pevcem, ozvočenju. In tradicionalno spomnil na vsemogočnega: »In Bogu, ker nam vedno podari sonce, čeprav prej in potem dežuje. Ker smo iskreni, ker se je vse skupaj začelo v naših srcih!!!«

Bregant o novi strankarski poti

Ne prvič je na shodu kot govorka nastopila zdravnica dr. Tina Bregant. Čeprav je bila lani kandidatka za županjo Ljubljane in na lokalnih volitvah izvoljena v ljubljanski mestni svet kot predstavnica Slovenske ljudske stranke (SLS), se vedno bolj zdi, da so njene ambicije drugje – pri novi Ruparjevi stranki. Leta 2020 je postala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje v Janševi vladi, še pred tem je bila gonilna sila skupine Mladi zdravniki Slovenije. V kamere TV Slovenija je po končanem shodu tokrat iskreno povedala: »Mislim, da so sporočila v odborih zelo jasna: želijo si ustanovitve stranke. Mislim, da bomo šli po tej poti, ki jo želijo vsi, ki so danes na tem shodu. Ljudje potrebujejo nekoga, da se postavi zanje in da zastavi zanje svoj glas.«

Rupar na Facebooku bodri ljudi, da pridejo na shod

© RTVSLO / IN MEDIA RES

Njena izjava v prvi osebi množine je presenetljiva in kaže, da ima Bregant novo politično profilacijo ali dodeljeno nalogo – morda tudi zato, ker je Rupar na trenutke zelo nepredvidljiv.

Gibanje Svoboda kot vrečka čipsa

Ko je oktobra letos nastopila v intervjuju z Jožetom Možino na TV Slovenija, je podala nekaj nenavadnih odgovorov za specialistko pediatrije. Po njenem so lani ljudje na volitvah pomotoma volili za Gibanje Svoboda, ker »niso mogli drugače voliti, ker so bili zavedeni.« Zakaj? Zaradi posledic epidemije so bili v neznosnem stresu in nekateri med njimi, sploh tisti s slabše razvitim čelnim režnjem, niso bili več sposobni uporabljati kognitivnih funkcij: »Tipičen primer, da si bodo ljudje lažje predstavljali, je vrečka čipsa, slana, mastna, energetsko hranilna, to targetira naše stare, prastare možgane, ki se želijo na ta način zadovoljiti. Hkrati pa nekaj novega, poleg tega pa po potravmatskem stresnem dogodku, kot je bil covid, ki je trajal kar nekaj časa, nam je Svoboda, Gibanje Svoboda, ponudilo alpsko mleko, modro-bele črke v tetrapaku, ki ga ima skoraj vsak Slovenec doma, ki ga zjutraj vsak dan natoči vsaj v kavo, če ne kako drugače.«

Njihov čelni reženj je povzročil, je pojasnila, da niso slišali ostalih opozoril, ker je bil dejansko njihov stresni sistem tako močno aktiviran in je zato težko deloval drugače. Posledice poznamo.

Vlada kot tetrapak, v katerem je slana voda

Alpsko mleko deluje podobno, je svojo psevdoznanstveno ekspertizo razvijala Bergant, kajti ko »gredo trenirat vojake, specialce in ko jih dajo v divjino, da so prepuščeni sami sebi, ko se vrnejo nazaj k ognju, kaj si zaželijo? Toplega mleka.«

Po njenem so nam »zelo marketinško, nevromarketinško, izjemno zvito, ponudili mleko.« Nateg je zato bil popoln, kajti »danes se izkazuje, da je ta tetrapak, noter ni bilo mleko, ampak je bila slana voda.«

Posledice poznamo: ker če bi bila slana voda, »mislim, da bi bilo skisano, da je tako, ko ti morda ne naredi najbolje v prebavilih.« Na ta način so nas Golobovi zmanipulirali in nam leta 2022 ukradli volitve. Popolnoma pričakovano je, da bo Bergant poskusila svoje znanje izmojstriti ob Ruparju in upokojencem naliti čistega toplega mleka.

WgrtJhFkaPE

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**