Beseda leta 2023

"Rizz" je pogovorni izraz, ki označuje "stil, šarm ali privlačnost"

Beseda leta priznanega angleškega slovarja Oxford je postala "rizz", je danes sporočila založba Oxford University Press. Gre za pogovorni izraz, ki označuje "stil, šarm ali privlačnost", pa tudi sposobnost flirtanja, osvajanja, pritegnitve romantičnega ali spolnega partnerja. Gre za skrajšano različico besede karizma.

"Jezikoslovci so izbrali besedo rizz kot zanimiv primer, kako se jezik lahko oblikuje znotraj manjše skupnosti, preden preide v širšo rabo," so ob objavi zmagovalne besede zapisali pri Oxford University Press. Etimološko naj bi bil izraz "rizz" skrajšana oblika besede karizma, prevzeta iz srednjega dela besede, kar je po besedah strokovnjakov nenavaden besedotvorni vzorec.

V izboru Oxfordove besede leta je letos znova sodelovala tudi javnost - na podlagi glasovanja se je izbor osmih besed, ki so jih strokovnjaki izbrali kot odraz razpoloženja ali etosa v tem letu, zožil na štiri finalistke, poročajo britanski mediji. Strokovnjaki so nato na podlagi glasovanja, jezikovnih podatkov in javnega mnenja izbrali zmagovalno besedo.

Oxford University Press

Besedo "rizz" uporabljajo predvsem pripadniki mlajših generacij, najpogosteje za opis sposobnosti osvajanja ali šarmiranja, beseda pa se je razširila predvsem prek družbenih omrežij. V letošnjem letu se je število zabeleženih primerov uporabe besede "rizz" močno povečalo in doseglo vrhunec sredi junija, kar je z odgovorom na vprašanje v intervjuju spodbudil igralec Tom Holland.

"To je zgodba, ki je stara skoraj toliko kot jezik sam, toda zgodbe o razvoju in širjenju jezikovnih prvin, ki so včasih trajale leta, lahko zdaj trajajo nekaj mesecev ali tednov," so ob tem zapisali pri založbi Oxford University Press. Dodali so, da je letošnja beseda leta dokaz, kako hitro lahko internet popularizira nove in nepoznane besede.

Slengovski izraz "rizz" je premagal sedem drugih kandidatk za besedo leta, preostale tri besede v finalnem izboru pa so bile "Swiftie", ki opisuje zveste oboževalce pevke Taylor Swift, "prompt" – navodilo programu umetne inteligence, in "situationship", ki označuje nedefinirano romantično ali spolno razmerje.

Letos je Oxford University Press drugič izbral besedo leta s pomočjo javnosti, potem ko je lani prepričljivo prevladal izraz "goblin mode". Gre za slengovski izraz za uživaško, leno, neurejeno, samosvoje, tudi pohlepno vedenje, ki ga oseba ne obžaluje in se zanj ne opravičuje.