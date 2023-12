»Netanjahuju se bo sodilo za vojne zločine – tako kot Miloševiću«

Turški predsednik Erdogan je dejal, da se bo izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju sodilo za vojne zločine. Netanjahuja, ki ga je primerjal z nekdanjim srbskim predsednikom Miloševićem, je označil za "mesarja Gaze".

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes izrazil prepričanje, da se bo izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju zaradi ofenzive na Gazo sodilo za vojne zločine. Netanjahuja je ponovno označil za "mesarja Gaze" in dodal, da se mu bo sodilo, tako kot se je sodilo nekdanjemu srbskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću.

Gaza pripada Palestincem in tako bo tudi ostalo, je poudaril turški predsednik in ponovil, da je za mirno sobivanje med Izraelom in Palestinci nujna rešitev dveh držav v okviru meja izpred leta 1967, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Erdogan je od začetka spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas večkrat kritiziral Netanjahuja. Že prejšnji teden ga je označil za mesarja Gaze, danes pa je dodal, da bi bi mu bilo treba soditi, tako kot se je sodilo Miloševiću, ki ga je mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu obtožilo zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov.

Czk676dbfYo