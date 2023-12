Peterle ustanavlja Zavezništvo SKD

Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in SLS sta podpisala dogovor, s katerim v Peterletove roke prehaja uporaba imena SKD

Lojze Peterle

© Borut Peterlin

Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in SLS sta podpisala dogovor, s katerim v Peterletove roke prehaja uporaba imena SKD. Peterle hkrati ustanavlja Zavezništvo SKD. Ne gre za stranko, temveč pogovor o ključnih vprašanjih Slovenije in EU. "Cilj je prispevati h krepitvi demokrščanske linije na evropskih in parlamentarnih volitvah," pravi.

"Delo Zavezništva slovenske krščanske demokracije (SKD) bo namenjeno Sloveniji, enako kot je bilo nekoč delo krščanske demokracije," je v izjavi po podpisu dogovora s SLS dejal Peterle. Nagovarjati želijo vse, ki so v eni ali drugi stranki, pa tudi tiste, ki so v tako imenovani stranki abstinentov. V slednji je tudi marsikdo izmed krščanskih demokratov, ker politično situacijo motri kritično, in ne vidi podlage za svoje vključevanje, je prepričan Peterle, sicer tudi soustanovitelj NSi.

Rešitve za krepitev krščanske demokracije so po njegovih besedah lahko različne, nadaljnji pogovori bodo pokazali, kaj bodo prvi koraki. "Razdeljeni ne bomo nagovorili več volivcev," je ob tem poudaril. "Demosu je uspelo, ker smo se najprej pogovorili, kaj je prvo, potem pa smo se pogovorili, kdo bo prvi. V tem zaporedju bi kazalo delati tudi zdaj," je ob tem potegnil vzporednice s časom ob prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji.

"Razdeljeni ne bomo nagovorili več volivcev. Demosu je uspelo, ker smo se najprej pogovorili, kaj je prvo, potem pa smo se pogovorili, kdo bo prvi. V tem zaporedju bi kazalo delati tudi zdaj."



Lojze Peterle

Tako zagotavlja, da zavezništvo ne nastaja z namenom nagovarjati ljudi, naj stopijo "sem ali tja". "Mi nismo nad strankami, nismo ob njih, smo pa za. Želimo, da stranke stopijo skupaj in dosežejo dober rezultat," je poudaril Peterle. Po njegovih besedah namreč skrbi situacija v Sloveniji, v katero se vrača koncept sovražnika.

Po nekaj več kot 30 letih samostojne Slovenije je po Peterletovi oceni še veliko neuresničenega, najboljša pot naprej pa ni v "izmišljanju novega človeka in novih vodilnih, ampak je treba malce pogledati naše korenine". Tako ocenjuje tudi, da vlak za sodelovanje na desnici ob prihajajočih evropskih volitvah še ni odpeljal. Meni, da bo veliko odvisno tudi od ambicij, ki se bodo pokazale znotraj zavezništva.

"Mi nismo nad strankami, nismo ob njih, smo pa za. Želimo, da stranke stopijo skupaj in dosežejo dober rezultat."



Lojze Peterle

Da vrata nikakor niso zaprta, je danes, kljub temu, da je SLS ob povabilu za skupen nastop NSi dala košarico, dejal tudi predsednik SLS Marko Balažic. Prepričan je, da se preveč energije v Sloveniji, tudi na desnici, izgublja na tem, "kdo s kom ne". Če želi Slovenija ob izzivih, ki jo čakajo, korak naprej, je trenutek za ustanovitev zavezništva pravi, je ocenil ter zatrdil, da SLS "ta klic zgodovine razume". "Pri čedalje hujši polarizaciji v Sloveniji potrebujemo nadstrankarsko civilno vrenje in pri tem ne smemo izgubljati časa," je izpostavil.

Predsednik NSi Matej Tonin pa je že pred dnevi na družbenem omrežju X zapisal, da je podelitev dovoljenja za uporabo imena SKD "človeku, ki je celo življenje dal za krščansko demokracijo, pozitivna in partnerska". "Razumem jo kot prispevek h krepitvi krščanske demokracije v Sloveniji," je navedel.

SLS in takratna SKD sta sicer moči združili leta 2000 v novonastalo SLS + SKD Slovensko ljudsko stranko. Ob združitvi je SLS izstopila iz takratne koalicije Janeza Drnovška in se pridružila novi vladi Andreja Bajuka, ki pa se je na položaju obdržala le do konca novembra 2000.

Pod imenom SLS + SKD je stranka sicer nastopila na volitvah v DZ oktobra 2000, kjer je dobila devet poslancev. Pričakovanja SLS in SKD, da bosta v slovenskem političnem prostoru z združitvijo postali precej močnejši igralec, se niso uresničila, kmalu so nastale razprtije. Del SLS + SKD na čelu z Bajukom in Peterletom je tako ustanovil novo stranko NSi, preostanek pa se je že decembra 2001 odločil preimenovati nazaj v SLS. Slednja je postala tudi pravna naslednica in lastnica znamke SKD, ki jo je torej danes predala Peterletu.