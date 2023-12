Nekdanji ameriški veleposlanik obtožen vohunjenja

Ameriško pravosodno ministrstvo je nekdanjega veleposlanika ZDA v Bolivij obtožilo tajnega sodelovanja s kubansko vlado

Ameriško pravosodno ministrstvo je nekdanjega veleposlanika ZDA v Boliviji, 73-letnega Victorja Masnuela Rocho obtožilo tajnega sodelovanja s kubansko vlado, je danes v Washingtonu oznanil pravosodni minister Merrick Garland. Rocha, ki so ga aretirali v petek v Miamiju, se bo danes na tamkajšnjem zveznem sodišču izrekel o krivdi.

Obtožnica ga bremeni delovanja v interesu kubanske vlade, kar v ZDA ni zločin, če se oseba prijavi pri pravosodnem ministrstvu kot agent tuje vlade oziroma lobist, poroča televizija NBC. Rocha naj bi za kubansko vlado skrivaj deloval kar 40 let.

"Manuel Rocha je skrivaj podpiral Kubo in njene skrivne dejavnosti zbiranja obveščevalnih podatkov proti ZDA s tem, da je deloval kot tajni agent kubanskih obveščevalnih služb," med drugim navaja obtožnica.

Rocha je bil veleposlanik ZDA v Boliviji med letoma 2000 in 2002, pred tem pa je bil med drugim diplomat v Dominikanski republiki, Italiji, Mehiki in Argentini ter na t. i. sekciji za interese, to je nekdanjem ameriškem neformalnem veleposlaništvu v Havani.

