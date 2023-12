Nataša Pirc Musar / »S premierjem Golobom sva se odkrito pogovorila«

Predsednica republike je poudarila, da sta si s predsednikom vlade Robertom Golobom obljubila pogostejša srečanja, obenem pa je zagotovila je, da vladi absolutno ne želi škoditi

Nataša Pirc Musar, predsednica republike, med intervjujem na TV Slovenija

© RTVSLO

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v pogovoru za Televizijo Slovenija (TVS) spregovorila o odnosu s premierjem Robertom Golobom. Edini problem med njima je spor med Golobom in Tatjano Bobnar, je dejala. A sta se nedavno odkrito pogovorila in si obljubila pogostejša srečanja. Zagotovila je, da vladi absolutno ne želi škoditi.

"S premierjem Golobom sva prejšnji teden sedela dve uri, odkrito sva se pogovorila o nekem zastoju pogovorov med nama, ki je, to priznam, seveda bil," je v nocojšnjem pogovoru razrila Pirc Musar.

V spor med Golobom in svojo svetovalko, nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, se ne vmešava. "Ne bom in si ne dovolim spustiti na pozicijo, da bom nekomu verjela, drugemu ne, to ni moja stvar in ne bom o tem razpravljala na ta način," je zatrdila. Pač pa zaupa v pravno državo, institucije morajo povedati svoje, Bobnarjevi pa zaupa kot svoji svetovalki za človekovo varnost.

Odločitev o odlikovanju Sove za 30 let njenega dela je bila sprejeta pred pričanjem Bobnar pred preiskovalno komisijo DZ in za njo stoji. Sovi, ki je nepogrešljiv del slovenske državnosti, pa tudi popolnoma zaupa, je dejala.

"Ne bom in si ne dovolim spustiti na pozicijo, da bom nekomu verjela, drugemu ne, to ni moja stvar in ne bom o tem razpravljala na ta način."



Nataša Pirc Musar,

predsednica repiblike

Znova se je zavzela za nekatere ključne reforme, na vprašanje, ali jih vlada ob padanju javnomnenjske podpore lahko izpelje, pa je ocenila, da lahko vlada uspe samo na način, da začne izpolnjevati pred volitvami dane obljube. Vlado je pohvalila pri hitrosti pridobivanja evropskih sredstev za sanacijo po poplavah.

Med ključnimi vprašanji bodo poleg zdravstva in pokojnin tudi konsenz o virih energije v prihodnosti ter ukrepi za močno gospodarstvo. "Potrebujemo korenite reforme, da bomo ponovno zasijali na nebu kot zvezda, kar si tudi kot Slovenija zaslužimo," meni.

Glede pomilostitev treh obsojenih tihotapljenja z ljudmi je dejala, da gre za težke zgodbe, v enem primeru za Ukrajinca, ki je že bil na pogojnem izpustu in se je vrnil v Ukrajino borit za domovino. Trenutno ima na mizi 88 prošenj za pomilostitev, zelo redko pa se zgodi, da bi se tožilstvo z njimi strinjalo, je odgovorila na vprašanje, zakaj je kljubovala stališču tožilstva.

Predsednica, ki se je ravno vrnila s podnebne konference v Dubaju, se je tam srečala tudi z izraelskim kolegom Jicakom Hercogom. Ob tem je obsodila tako "zločin Hamasa" kot "grozovite povračilne ukrepe Izraela". Več pa bo treba poleg vojaških govoriti o političnih ciljih te vojne, je dejala in dodala: "Enkrat bo treba reči bobu bob in povedati, da Palestina je in mora zaživeti kot samostojna država." Vprašanje pa je, na kakšen način. Prepričana je, da bi bila EU sposobna naloge, ki bi ji bila zaupana, če bi padla odločitev, da Palestina postane samostojna država pod protektoratom EU.

Glede zahodnega Balkana pa je dejala, da to območje "potrebuje več, ne manj Evrope". Kritična je bila do nekaterih voditeljev, ki "sedijo na dveh, morda celo treh stolih". "Vsi evropski voditelji se moramo potruditi, da tem državam omogočimo lažjo pot," je pozvala.

"Enkrat bo treba reči bobu bob in povedati, da Palestina je in mora zaživeti kot samostojna država."



Nataša Pirc Musar,

predsednica republike

Kar se tiče zunanje politike, je Slovenija navzven enotna, več se usklajuje z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, Golob pa je večkrat dejal, "da nama na tem področju popolnoma zaupa".

Kot nekdanja novinarka TVS pa je izpostavila, da za veliko finančno luknjo Radiotelevizije Slovenija ne vidi druge rešitve, kot je dvig prispevka, zato je apelirala na vlado, naj čim tak predlog čim prej preuči.

Ob tem pa je dejala, da ne pristaja na uravnoteženo novinarstvo, tako kot ne pristaja na uravnoteženo ustavno sodišče. "Govorimo samo o profesionalnem novinarstvu in o profesionalnih ustavnih sodnikih," je zatrdila kot predlagateljica kandidatov za ustavne sodnike.

Zaupanje v institucije pa lahko povrnejo le ljudje, ki v njih delajo, je dejala in opozorila, da "imajo ljudje preprosto občutek, da se samo še prerekamo med seboj", kar politikom tudi najbolj zamerijo.