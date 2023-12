ZDA / »Hamas ne želi, da bi talke javno spregovorile o spolnem nasilju«

ZDA o tem, zakaj je propadla prekinitev ognja v Gazi

Tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller je v ponedeljek izjavil, da so pripadniki gibanja Hamas verjetno odlašali pri osvoboditvi žensk in s tem povzročili prekinitev začasnega premirja v spopadih z Izraelom, ker niso želeli, da bi talke javno spregovorile o spolnem nasilju nad njimi. Hamas njegove trditve zanika.

"Zdi se, da je eden od razlogov, zakaj ne želijo izročiti žensk, ki so jih zadrževali kot talke, in zakaj je prekinitev ognja propadla, to, da ne želijo, da bi te ženske lahko javno spregovorile o tem, kaj se jim je zgodilo, medtem ko so bile v ujetništvu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Miller.

Predstavnik ameriškega State Departmenta ni želel navesti podrobnosti o domnevnem spornem ravnanju z ženskami in spolnem nasilju s strani Hamasa, pri čemer se je skliceval na občutljivost razpravljanja o ravnanju z ujetniki. Dejal pa je, da ZDA "nimajo razloga za dvom" v poročila o spolnem nasilju nad talkami.

Palestinsko gibanje Hamas je v ponedeljek v izjavi na omrežju Telegram zavrnilo obtožbe o posilstvih in spolnem nasilju kot "neutemeljene laži", s katerimi naj bi Izrael želel izkrivljati "humano" ravnanje Hamasa z izraelskimi talci, poročata AFP in britanski BBC.

Izrael je v okviru dogovora o premirju, pri katerem so posredovali Katar, Egipt in ZDA, za sedem dni prekinil silovito ofenzivo v Gazi. Do propada dogovora o začasni prekinitvi ognja in nadaljevanja izraelskih operacij je prišlo minuli petek, izraelske sile pa so od takrat še okrepile napade na celotnem območju Gaze.

V času trajanja premirja sta obe strani izvedli sedem izmenjav ujetnikov - iz izraelskih zaporov je bilo izpuščeno večje število palestinskih zapornikov, v zameno za osvoboditev več kot sto izraelskih in drugih talcev s strani Hamasa. Po podatkih izraelske vojske v Gazi še vedno ostaja najmanj 137 talcev.

