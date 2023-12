»Nihče v Gazi ni varen in nikamor več se ni mogoče umakniti«

Polna zavetišča, zdravstveni sistem na kolenih, pomanjkanje čiste pitne vode, ustreznih sanitarij in neurejena prehrana za ljudi, ki so že tako psihično in fizično izčrpani

Izraelska vojska je okrepila operacije na jugu Gaze, humanitarne organizacije pa opozarjajo, da se ljudje kljub pozivom in navodilom izraelskih sil nimajo več kam umakniti. Število razseljenih v Gazi se je povečalo na 1,9 milijona. Poleg tega lokalne oblasti poročajo, da so na celotnem ozemlju palestinske enklave prekinjene vse povezave.

Izraelske sile so po poročanju britanskega BBC sporočile, da so vzpostavile "varna območja", kamor se lahko prebivalci Gaze umaknejo pred bombardiranjem, vendar so uradniki ZN te trditve zavrnili. "Ta območja ne morejo biti varna ali humanitarna, če so razglašena enostransko," je dejala Lynn Hastings, koordinatorka ZN za dobavo humanitarne pomoči na palestinska ozemlja.

Izraelska vojska je sporočila, da "spušča letake s kodami QR, ki odpirajo zemljevid, ki prebivalce Gaze usmerja na varnejša območja", poroča britanski BBC. Vendar njegov dopisnik iz Gaze poroča, da Palestinci na prizadetih območjih zemljevida ne morejo videti, ker nimajo dostopa do interneta. Izraelska vojska je sicer odredila evakuacijo petine Han Junisa, glavnega mesta na jugu Gaze.

"Ta območja ne morejo biti varna ali humanitarna, če so razglašena enostransko."



Lynn Hastings,

koordinatorka ZN za dobavo humanitarne pomoči na palestinska ozemlja

"Imamo polna zavetišča, zdravstveni sistem na kolenih, pomanjkanje čiste pitne vode, ustreznih sanitarij in neurejeno prehrano za ljudi, ki so že tako psihično in fizično izčrpani. Nihče v Gazi ni varen in nikamor več se ni mogoče umakniti," je dejala Hastings. Ob tem je opozorila na možnost še bolj črnega scenarija, če ljudem ne bodo mogle več pomagati niti humanitarne organizacije.

Poleg tega je generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v ponedeljek na omrežju X zapisal, da je izraelska vojska naročila WHO, naj v 24 urah izprazni svoje skladišče z zdravstvenimi pripomočki na jugu Gaze, saj da ga "zaradi kopenskih operacij ne bo mogoče uporabiti".

"Izrael pozivamo, naj prekliče ta ukaz in sprejme vse možne ukrepe za zaščito civilistov in civilne infrastrukture, vključno z bolnišnicami in humanitarnimi objekti," je še zapisal vodja WHO.

Izraelske oblasti so danes zanikale, da bi izdala takšen ukaz. "Resnica je, da vas nismo prosili za evakuacijo skladišč, kar smo jasno (in pisno) sporočili tudi ustreznim predstavnikom ZN. Od uradnika ZN bi pričakovali večjo natančnost," je na omrežju X sporočil COGAT - organ izraelskega obrambnega ministrstva, pristojen za palestinske civilne zadeve.

LDVp8MG0AkQ