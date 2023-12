Stavka v Italiji / V zdravstvu odpovedali 1,5 milijona pregledov

Italijansko zdravstvo ohromila stavka

© pxhere.com

Zdravstveni delavci v Italiji so danes začeli 24-urno stavko, zaradi katere bodo po ocenah sindikatov v zdravstvu odpovedali 1,5 milijona pregledov. Med stavko bodo zagotovljene vse nujne zdravstvene storite, druge, vključno z laboratorijskimi preiskavami, operacijami in rentgenskimi pregledi, pa so pod vprašajem, poročajo italijanski mediji.

Po podatkih sindikatov se stavke, ki se je začela opolnoči, udeležuje približno 50 odstotkov zaposlenih v zdravstvenem sektorju. Zaposleni v italijanskem zdravstvu s stavko izražajo nasprotovanje predlogu državnega proračuna za prihodnje leto, o katerem trenutno razpravlja parlament v Rimu. Zahtevajo tudi več osebja, ustrezna sredstva za podaljšanje kolektivne pogodbe za zdravnike in opustitev načrtovanega znižanja pokojnin za zaposlene v javnem sektorju, med katerimi so tudi zdravniki in učitelji.

Vlada in stranke si sicer prizadevajo rešiti vprašanje predvidenega znižanja pokojnin. Italijanski minister za odnose s parlamentom Luca Ciriani je po srečanju s predstavniki strank izrazil pričakovanje, da bodo dogovor o spremembah načrta glede pokojnin dosegli ta teden.

Po vsej Italiji so za danes napovedane tudi demonstracije zdravstvenega osebja. Vodje sindikalnih zvez pa se bodo sestali na sedeči stavki v središču Rima. V preteklih dneh so proti proračunskim načrtom vlade premierke Giorgie Meloni v Italiji že potekale stavke v železniškem in lokalnem prometu.

Za 18. december je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa predvidena nova stavka v zdravstvu pod sloganom Rešite javni zdravstveni sistem, h kateri poziva sindikalno združenje zdravstvenih delavcev Intersindacale medica.