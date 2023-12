Pri pobegu ruskega poslovneža sodeloval tudi slovenski državljan

Na podlagi tiralice, ki jo je včeraj v povezavi s pobegom ruskega poslovneža Artjoma Usa marca letos vložilo tožilstvo v Milanu, naj bi bile opravljene najmanj tri aretacije, ena od njih v Sloveniji. Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa je med peterico osumljencev državljan Slovenije.

Milanski tožilec je v izjavi za javnost ob naznanitvi tiralic sporočil, da so bile na njihovi podlagi že opravljene aretacije v Brescii na severu Italije, v Sloveniji in na Hrvaškem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ta pridržanja se ujemajo s poročanjem medijev o aretacijah Vladimirja Jovančića in njegovega sina Borisa na Hrvaškem oz. v Brescii.

Več informacij o domnevni aretaciji na ozemlju Slovenije zaenkrat sicer ni, a kot navaja Ansa, je bila tiralica izdana za Matejem Janežičem iz Slovenije. Preostala dva osumljenca sta Srba Srdjan Lolić in Nebojša Ilić.

Tožilstvo je hkrati izdalo nalog za Usa, ki je v ZDA obtožen zarote za prevaro ZDA, zarote za bančne prevare, pranje denarja, tihotapljenja nafte in drugih kršitev sankcij, uvedenih proti Rusiji.

Usa so lani oktobra aretirali v Milanu. Italijansko sodišče je nato letos odobrilo izročitev v ZDA, Us pa je naslednji dan pobegnil iz Italije z avtomobilom preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine v Srbijo, od koder naj bi odpotoval v Rusijo.

Italijanski preiskovalci so ugotovili, da so bili pri pobegu uporabljeni štirje avtomobili, je v izjavi za javnost danes zapisal tožilec Viola.

Artjom Us, sin nekdanjega ruskega guvernerja sibirske regije Krasnojarsk Aleksandra Usa je obtožen, da je kriminalne dejavnosti izvajal preko svojega podjetja s sedežem v Hamburgu.

ZDA trdijo, da je v Rusijo mimo sankcij spravil milijone sodov nafte iz Venezuele in občutljivo tehnološko opremo, ki se lahko uporabi za vojaške namene. Kot navaja časnik Washington Post, so to opremo odkrili na bojiščih v Ukrajini.

Ameriški State Department je sicer ravno tako danes razpisal sedem milijonov dolarjev nagrade za informacije, ki bi privedle do aretacije Artjoma Usa.