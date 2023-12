»Če Ukrajini ne bomo zagotovili sredstev, bomo odgovorni za njen poraz«

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je opozorila, da Ukrajini v vojni z Rusijo zmanjkuje denarja

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen je v torek opozorila, da bodo ZDA odgovorne za poraz Ukrajine, če kongres ne bo odobril zahteve ameriškega predsednika Joeja Bidna po dodatni večmilijardni pomoči tej državi v vojni z Rusijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem nepričakovano odpovedal briefing z ameriškimi kongresniki.

Virtualni briefing, na katerem bi za zaprtimi vrati senatorje seznanil z razmerami na bojiščih in jih skušal prepričati k nadaljnji podpori, je Zelenski odpovedal, ne da bi pojasnil razlog. Vodja senatne večine, demokrat Chuck Schumer, je povedal samo, da je "v zadnjem trenutku" odpovedal udeležbo zaradi drugih obveznosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekaj ur pred tem je vodja njegovega kabineta Andrij Jermak v govoru na ameriškem mirovnem inštitutu v Washingtonu opozoril na "veliko tveganje", da bo Kijev v vojni z Rusijo izgubil, če ne bo še naprej prejemal ameriške vojaške pomoči. ZDA so namreč največja dobaviteljica vojaške pomoči Ukrajini - od začetka ruske agresije februarja lani so je zagotovile za 40 milijard dolarjev.

Zelenski naj bi senatorje nagovoril dan pred današnjim glasovanjem o paketu 106 milijard dolarjev sredstev za nacionalno varnost, ki vključuje tudi 60 milijard dolarjev pomoči za Ukrajino. Po njegovi odpovedi udeležbe je z briefinga odšlo več republikanskih senatorjev, ki so podporo pomoči za Ukrajino znova pogojevali z reformo azilnega sistema in okrepitvijo varnosti na meji z Mehiko. Demokrati so to sicer že zavrnili.

Ministrica Yellen pa je v torek ob začetku tridnevnega obiska v Mehiki opozorila, da Ukrajini zmanjkuje denarja in da se je o tem "katastrofalnem položaju" pogovarjala s člani kongresa. "Če Ukrajini ne bomo zagotovili teh sredstev, bomo odgovorni za njen poraz," je izpostavila po poročanju AFP.

Direktorica urada za proračun Bele hiše Shalanda Young je že v ponedeljek opozorila kongres, da bi neuspeh dogovora o financiranju do konca leta ogrozil dosedanje dosežke Ukrajine in povečal možnost ruske vojaške zmage.

Pozno v torek se je oglasil še predsednik Biden, ki je izrazil razočaranje nad kongresniki. "Nezmožnost podpore Ukrajini je preprosto popolna norost. To je v nasprotju z interesi Združenih držav. To je preprosto narobe," je dejal.

Kongres je oktobra prosil, naj odobri paket 106 milijard dolarjev sredstev za nacionalno varnost, ki vključuje podporo Ukrajini in izraelski vojni proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas.

Njegova obljuba o nadaljnji finančni podpori Kijevu je prvič od začetka vojne v Ukrajini resno ogrožena, saj je kongres že več mesecev ohromljen zaradi notranjih spopadov med republikanci. Nekateri bolj konservativni republikanski kongresniki nasprotujejo kakršni koli nadaljnji pomoči Kijevu, medtem ko jo nekateri pogojujejo z revizijo politike priseljevanja in okrepitvijo varovanja meje z Mehiko.

Ukrajina si sicer prizadeva dobiti čim več tuje pomoči, medtem ko ruske sile krepijo napade na vzhodu države, kjer so uspele zadržati protiofenzivo ukrajinskih sil. Zelenski se bo v tej luči danes udeležil virtualnega vrha skupine industrijsko najrazvitejših držav G7, je sporočila predsedujoča Japonska.

