Gaza / »Ni dovolj goriva, ni dovolj hrane, ni dovolj vode«

ZDA in Združeni narodi (ZN) izraelsko vlado opozarjajo na katastrofalne razmere v Gazi in nujnost dostopa pomoči

V Gazo trenutno ne pride dovolj pomoči, treba jo je povečati in to smo izraelski vladi jasno povedali, je v torek v Washingtonu dejal tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller. Agencije ZN ob tem opozarjajo, da številni razseljeni nikjer v Gazi niso varni in nimajo dostopa do vode, sanitarij, zavetja in hrane.

"Ni dovolj goriva, ni dovolj hrane, ni dovolj vode. Število tovornjakov, ki trenutno vstopajo v Gazo, znaša približno 100 na dan, kar je manj kot prejšnji teden v času prekinitve ognja. Moralo bi jih biti več," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal Miller.

Svetovni program za hrano (WFP) pod okriljem ZN je medtem v izjavi potrdil, da je v času sedemdnevnega premirja, ki se je izteklo prejšnji petek, s pomočjo dosegel približno 250.000 ljudi. Sedaj pa je po njihovih navedbah dostava pomoči v Gazo skoraj nemogoča, nadaljevanje konflikta pa ogroža življenje humanitarnih delavcev.

Sklad ZN za otroke (Unicef) je bil medtem kritičen do poziva izraelskih sil prebivalcem Gaze k umiku na varna območja. "To so majhne zaplate neplodne zemlje. Nimajo vode, nobenih objektov, zavetja pred mrazom in sanitarij," je povedal tiskovni predstavnik Unicefa James Elder.

Vodja Agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini pa je v torek zvečer po navedbah BBC dejal, da je poziv k evakuaciji v južnem delu Gaze prejelo več kot 600.000 ljudi, pri čemer je bila skoraj polovica med njimi že prej prisiljena zapustiti svoje domove, kot je zapisal na omrežju X. Opozoril je tudi, da se prebivalci Gaze nimajo kam umakniti, saj so zavetišča presegla svoje zmogljivosti.

Izraelski zunanji minister Eli Koen je ob tem danes sporočil, da bodo humanitarni koordinatorki ZN na palestinskih ozemljih Lynn Hastings preklicali vizum za bivanje v državi, ker ni obsodila palestinskega gibanja Hamas. Hastings je večkrat kritizirala izraelsko ofenzivo v Gazi in pozivala k povečanju humanitarne pomoči.

