»Trump je želel ostati na oblasti tudi za ceno nasilja«

Ameriški zvezni tožilci želijo dokazati, da je bil Donald Trump odločen ostati na oblasti za vsako ceno

Tožilci nameravajo med sojenjem predložiti številne Trumpove javne izjave, s katerimi je vnašal dvom v legitimnost volitev, in to že precej pred volitvami leta 2020

© Gage Skidmore / Flickr

Zvezni tožilci ZDA v procesu proti nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu so v sodni vlogi v torek v Washingtonu napovedali, da nameravajo na sodnem procesu dokazati, da je bil Trump po predsedniških volitvah 2020 odločen ostati na oblasti za vsako ceno, ne glede na izid, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodna vloga pred procesom proti Trumpu zaradi spodnašanja izida volitev in napada njegovih privržencev na kongres 6. januarja 2021 pravi, da je Trump sejal dvome v izid volitev in zavračal zavezo k mirnemu prenosu oblasti na novega predsednika Joeja Bidna. "Vlada bo dokazala, da je želel ostati na oblasti za vsako ceno - tudi za ceno nasilja," trdi tožilstvo.

Obtožnica proti Trumpu je bila vložena avgusta, zvezna sodnica Tanya Chutkan pa je odločila, da se bo sojenje začelo 4. marca prihodnje leto, kar bo ravno sredi nove Trumpove kampanje za izvolitev na položaj predsednika ZDA.

Leta 2012 je na primer trdil, da so volilni stroji glasove, namenjene republikancu Mittu Romneyju, pripisali demokratu Baracku Obami, pred volitvami 2016 pa je brez dokazov večkrat trdil, da je bil celoten proces poln prevar, čeprav je na koncu volitve dobil.

"Obtoženec je odkrito in zavzeto podpiral posameznike, ki so sodelovali v oviranju kongresne potrditve izida volitev 6. januarja 2021 in celo trdil, da jih bo pomilostil, če bo ponovno izvoljen," med drugim še trdijo tožilci.

Trumpovi odvetniki so skušali zavleči začetek sodnega procesa, vendar jim za zdaj to ni uspelo. Sodnica Chutkan je prejšnji teden zavrnila njihovo zahtevo za razveljavitev pregona, ker naj bi imel Trump imuniteto.

