Kitajska / »ZDA ne smejo podpirati sil, ki si prizadevajo za neodvisnost Tajvana«

Kitajska je ZDA opozorila, naj se ne vmešavajo v kitajske notranje zadeve v času pred predsedniškimi volitvami na Tajvanu, ki bodo prihodnji mesec

Kitajski zunanji minister Wang Yi in ameriški državni sekretar Antony Blinken sta se danes po telefonu pogovarjala o vojni med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas in se strinjala, da je treba umiriti razmere, sta sporočili zunanji ministrstvi obeh držav. Ministra sta govorila tudi o Tajvanu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Wang je kot prioriteto izpostavil prekinitev ognja v Gazi. Vodja kitajske diplomacije je v pogovoru tudi poudaril, da morajo pomembne svetovne sile ob konfliktu ohraniti objektivnost in nepristranskost ter pokazati mirnost in racionalnost. Ob tem je pozval k prizadevanjem za preprečitev humanitarne katastrofe velikega obsega.

Blinken pa je po navedbah State Departmenta ponovno poudaril, da si morajo vse strani nujno prizadevati za preprečitev širjenja konflikta. State Department je omenil tudi nedavne napade jemenskih upornikov na komercialna plovila v Rdečem morju, in poudaril, da so nesprejemljiva grožnja pomorski varnosti.

ZDA so trdna zaveznica Izraela, Kitajska pa je v zadnjih letih okrepila svoje vezi z Iranom, ki velja za glavnega političnega, vojaškega in finančnega podpornika Hamasa. Kitajska ima dobre odnose z Izraelom, obenem pa tudi priznava Palestino. Peking se glede bližnjevzhodnega konflikta tradicionalno zavzema za rešitev dveh držav.

Poleg Bližnjega vzhoda so bile po navedbah Pekinga tema pogovorov med ministroma tudi razmere na Tajvanu. Wang je opozoril ZDA, naj se ne vmešavajo v kitajske notranje zadeve v času pred predsedniškimi volitvami na Tajvanu, ki bodo prihodnji mesec. "Washington ne sme podpirati ali spodbujati sil, ki si prizadevajo za neodvisnost Tajvana," je vztrajal.

Čeprav Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 deluje neodvisno od kitajske celine, Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja. ZDA že pet desetletij uradno priznavajo samo Peking, čeprav kongres ZDA v skladu z zakonom o odnosih s Tajvanom zahteva dobavo orožja Taipeiju za njegovo obrambo. Dosedanje ameriške vlade so mu orožje zagotavljale s prodajo, sedanja administracija pa mu je avgusta prvič odobrila neposredno ameriško vojaško pomoč v okviru programa vojaške pomoči tujim vladam.