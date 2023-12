Erdogan / »Izrael bo v tem primeru plačal ceno, od katere si ne bi mogel opomoči«

Če bo Izrael pripadnike palestinskega gibanja Hamas preganjal na ozemlju Turčije, bodo zanj sledile resne posledice, je posvaril turški predsednik Erdogan

Če bo Izrael pripadnike palestinskega gibanja Hamas preganjal na ozemlju Turčije, bodo zanj sledile resne posledice, je danes posvaril turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Izrael bo v tem primeru plačal ceno, od katere si ne bi mogel opomoči, je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Erdogan je omenjeno izjavil po tem, ko je ameriški časnik Wall Street Journal poročal, da se Izrael po koncu vojne v Gazi pripravlja na iskanje in pregon voditeljev Hamasa po vsem svetu. Turčija sicer ohranja stike s Hamasom, v državi pa naj bi se nahajali tudi uradniki tega palestinskega gibanja.

Turški predsednik je od začetka najnovejših spopadov med Izraelom in Hamasom večkrat kritiziral ravnanje Izraela, zlasti premierja Benjamina Netanjahuja. V ponedeljek je denimo izrazil prepričanje, da bodo Netanjahuju zaradi ofenzive na Gazo sodili za vojne zločine.

Netanjahuja je označil za "mesarja Gaze" in dodal, da mu bodo sodili, tako kot so sodili nekdanjemu srbskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću, ki ga je Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu obtožilo zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov.

