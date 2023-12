Revija Time za osebnost leta izbrala Taylor Swift

Ugledna ameriška revija je izpostavila, da je glasbenica svetovna ikona, ki je podrla številne rekorde in mnogim prinesla veselje

Taylor Swift kot osebnost leta na naslovnici revije Time

Ameriška revija Time je danes za osebnost leta 2023 izbrala ameriško pop zvezdnico Taylor Swift in jo označila za junakinjo svoje zgodbe. Revija je izpostavila, da je glasbenica svetovna ikona, ki je podrla številne rekorde in mnogim prinesla veselje.

"Taylor Swift je našla način, kako preseči meje in postati vir svetlobe. Je redka oseba, ki je hkrati pisateljica in junakinja svoje zgodbe. Veliko tega, kar je dosegla leta 2023, ni mogoče izmeriti," je dejal glavni urednik revije Time Sam Jacobs.

Pojasnil je, da je glasbenica osebnost leta postala predvsem zaradi izgradnje sveta, ki je ustvaril prostor za ogromno ljudi, preoblikoval njeno zgodbo v svetovno ikono in prinesel veselje družbi, ki to obupno potrebuje.

Swift je letos podrla številne rekorde tako s turnejo The Eras Tour kot s filmom, ki je turnejo prenesel na velika platna. Film bi lahko ustvaril skoraj dve milijardi dolarjev prihodkov, po navedbah ameriške verige kinematografov AMC pa je postal tudi najbolje prodajan celovečerni koncertni film v zgodovini.

Sam Jacobs,

glavni urednik revije Time

"Oboževalci so se morali zelo potruditi, da so dobili vstopnice," je za Time povedala Swift.

V okviru svetovne turneje ima predvidenih več kot 145 koncertov. Po poročanju revije Pollstar vsak koncert ustvari 13 milijonov dolarjev prihodkov, kar pomeni, da bi celotna turneja lahko ustvarila okoli 1,9 milijarde dolarjev prihodkov. Doslej še noben glasbenik ali skupina nista presegla milijarde dolarjev prihodkov.

Taylor Swift je bila rojena v Pennsylvaniji. V zgodnjih najstniških letih je začela ustvarjati country glasbo. Ko je postala bolj prepoznavna, pa se je s svojim petim albumom preusmerila v pop. V karieri je podrla številne rekorde, letos pa je bila tudi velika zmagovalka Billboardovih glasbenih nagrad. Osvojila je deset nagrad, vključno z nagrado v najpomembnejši kategoriji najboljši izvajalec oziroma izvajalka.

Revija Time osebnost leta izbira od leta 1927. S tem nazivom počastijo ljudi, ki so najbolj vplivali na novice, v dobrem ali slabem pogledu. Lani sta bila za osebnost leta izbrana ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in duh ukrajinskega ljudstva.

Pred tem so osebnosti leta med drugim bili prvi mož podjetij Tesla in SpaceX Elon Musk, predsednik ZDA Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris, nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel in papež Frančišek.

