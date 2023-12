Vrhovni sodniki Trumpu ne bi prepovedali ponovne predsedniške kandidature

Ameriška ustava prepoveduje opravljanje javnih funkcij tistim, ki so se udeležili upora proti državi, in tožniki trdijo, da gre pri Trumpovi vlogi v napadu na kongres za tak upor

Vrhovni sodniki ameriške zvezne države Kolorado so v sredo prisluhnili argumentom obeh strani v tožbi skupine volivcev, ki zahteva, da se bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu ne dovoli vnovična predsedniška kandidatura, ker da je s spodbujanjem napada na kongres pozival k uporu. Sodniki so nakazali, da predlogu niso naklonjeni.

Ameriška ustava prepoveduje opravljanje javnih funkcij tistim, ki so se udeležili upora proti državi, in tožniki trdijo, da gre pri Trumpovi vlogi v napadu na kongres 6. januarja za tak upor.

Vrhovni sodniki so z vprašanji večkrat izrazili skepso do tega argumenta in Trumpu najverjetneje ne bodo onemogočili predsedniške kandidature v Koloradu, poročajo ameriški mediji.

Sodnica Monica Marquez je opozorila, da ustava v tem delu govori o uradnikih, ne pa tudi izrecno o predsedniku ZDA. Sodniku Carlosu Samourju pa se je opredelitev upora oziroma vstaje v argumentih tožnikov glede na Trumpova dejanja zdela pretirana.

Trump namreč nikoli ni neposredno pozval k napadu kongres. Dejal da je le, da bodo skupaj šli nad kongres in se tam borili za ohranitev svoje države.

Sodnik zvezne države Kolorado je novembra v prestolnici Denver razsodil, da je Trump sodeloval pri uporu, ker je spodbujal napad, vendar pa je tudi on menil, da se del ustave, ki govori o prepovedi opravljanja javne funkcije, ne nanaša na predsednika.

Po celotnih ZDA je bilo vloženih še najmanj 32 podobnih tožb, poroča spletni portal Axios. Na koncu bo o vsem skupaj najverjetneje moralo odločati vrhovno sodišče ZDA. Predsedniške volitve, na katerih se bo Trump po vsej verjetnosti pomeril z aktualnim predsednikom Joejom Bidnom, so predvidene za 5. november 2024.

