Popoldanski posli

Prostočasno sodelovanje ključnih ljudi z ministrstev in iz vlade z industrijo ni dopustno. Razen včasih.

Marko Maver, ki je na ministrstvu za naravne vire in prostor pristojen za rudarstvo

Državi za trajno izkoriščanje rudnin, torej omejenih naravnih virov, kamnin in peskov, industrija na leto plača samo 4,1 milijona evrov. Še več: vlada je podjetjem, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, letos poleti »na lepe oči«, brez preverjanja stanja v naravi in ne da bi se menila za pravna opozorila, koncesije podaljšala za 30 mesecev. Eden najzaslužnejših za tak razplet, ki mu ploska zlasti industrija – največji koncesionar je skupina Salonit –, je državni uradnik Marko Maver, ki je pod novo vlado na ministrstvu za naravne vire in prostor pristojen za rudarstvo. Po objavi članka o podaljšanju omenjenih koncesij sta se na uredništvo Mladine ločeno obrnila vira z opozorilom, da je Maver še pred kratkim delal v ekipi svetovalne družbe Deloitte, ki svetuje prav Salonitu. Eden od sogovornikov je posebej omenil sestanek 9. novembra lani, na katerem so bili poleg predstavnikov Deloitta – med njimi je bil za čuda Maver, sicer zaposlen na ministrstvu za naravne vire in prostor – še predstavniki Salonita, Holdinga Slovenske elektrarne in Termoelektrarne Šoštanj. Je Maver z industrijo sestankoval kot uslužbenec ministrstva ali kot pogodbenik Deloitta?