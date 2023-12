Veliki up kapitala

Zakaj naj bi človek, ki celotno politično kariero sledi Janezu Janši in ga podpira, predstavljal alternativo?

Anže Logar, poslanec SDS in dolgoletni, zdaj že bivši predsednik sveta te stranke, igra spretno igro taktičnega distanciranja. Po torkovi seji izvršnega odbora stranke SDS so sporočili, da Logar pripravlja ustanovitev lastne stranke, a je to (za zdaj) zanikal.

© Borut Krajnc

Pred tedni je skupina modrih mož, ki se prosto po Plečniku ponosno imenuje Katedrala svobode, gre za ljudi, ki so nekoč pripadali krogu Janeza Janše, a so se od njega oddaljili, predlagala, kako naj se reši demokracija v Sloveniji. V izhodišču predloga je vratolomna teza, da pri nas nimamo prave demokracije, ampak nam, kot je dejal nekdanji ustavni sodnik, že dolgo pa predvsem lastnik in vodja zasebnih visokošolskih ustanov Peter Jambrek, vlada »mafijska demokracija«. Rešitev, ki so jo ponudili Jambrek, Dimitrij Rupel, Ernest Petrič in Tomaž Zalaznik, je tako bizarna, da ni bila deležna večjega odziva javnosti. Predlagali so, naj mandatarsko skupino izoblikujejo Janez Janša, Milan Kučan, Borut Pahor in Anže Logar in izmed sebe – če ne drugače, kar z žrebom – izberejo mandatarja, tega pa naj kasneje skupaj z deveterico reformnih ministrov potrdi še državni zbor.