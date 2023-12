Slovenska delegacija v Dubaju veliko podpisuje

Jedrska potrojitev

Predsednik vlade Robert Golob in nekdanji direktor Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman

© Nebojša Tejić, STA

Prejšnjo soboto smo iz 4283 kilometrov oddaljenega Dubaja, kjer do 12. decembra poteka podnebna konferenca Združenih narodov COP28 – tudi največji svetovni letalski miting, izvedeli, da je Slovenija ena od 22 držav podpisnic »deklaracije o potrojitvi jedrske energije« do leta 2050. Slovenska tiskovna agencija STA je novico povzela po tujih tiskovnih agencijah; poleg Slovenije so deklaracijo podpisali še Bolgarija, Češka, Finska, Francija, Madžarska, Moldavija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Švedska, Ukrajina, Združeno kraljestvo, Maroko, Gana, Kanada, Japonska, Mongolija, Južna Koreja, Združeni arabski emirati in seveda ZDA. »Odločitev, da se pridružimo omenjeni deklaraciji, je bila sprejeta na predlog kabineta predsednika vlade in je bila vključena v izhodišča Republike Slovenije za udeležbo na Konferenci COP28, ki so bila sprejeta v vladi 24. novembra,« so pojasnili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.