Gaza / Množične aretacije moških

Izraelska vojska je več deset moških prisilila, da so se slekli do spodnjega perila in s prevezanimi očmi in zavezanimi rokami klečali na tleh

Iz Gaze prihajajo posnetki množičnih aretacij moških. Izraelska vojska je več deset moških prisilila, da so se slekli do spodnjega perila in s prevezanimi očmi in zavezanimi rokami klečali na tleh. Nato so jih odpeljali na neznano lokacijo.

Ameriška televizija CNN poroča, da okoliščine in datum aretacij niso znani, zgodilo pa ser je na severu okupirane Gaze. Identitete več prijetih so potrdili kolegi in družinski člani. Med prijetimi je več civilistov, ki niso povezani z oboroženimi skupinami v Gazi.

Organizacija za varstvo človekovih pravic s sedežem v Ženevi Euro-Mediterranean Human Rights Monitor je sporočila, da je "izraelska vojska pridržala in huje zlorabila več deset palestinskih civilistov".

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor je navedel pričevanje očividca, ki je dejal, da so izraelske sile ubile najmanj sedem moških, ker niso dovolj hitro upoštevali ukazov.

Organizacija za varstvo človekovih pravic Euro-Mediterranean Human Rights Monitor poroča o aretacijah novinarjev, zdravnikov, akademikov in starejših ljudi iz centrov za razseljene ljudi v šolah pod upravo ZN-a na severu Gaze, potem ko so jih slekli.

Moški, ki so jih aretirali, naj bi bili v domovih in šolah, kamor so se zatekle razseljene družine na severu razdejane Gaze. Ženske in otroke so izraelske sile pustile, da so odšli peš.

Vojaki so nato vdirali v posamezne domove v mestu Beit Lahia na severu, iz njih odstranjevali zadnje prebivalce ter nekaj domov zažgali, sporoča organizacija za nadzor nad človekovimi pravicami.

Izraelski mediji so navajali, da gre za aretacije članov Hamas, ki so se vdali. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari pa je dejal, da preverjajo, "kdo je povezan s Hamasom in kdo ni". Dodal je, da vse aretirajo in jih nato zaslišijo.

Tudi dopisnik izraelske javne radiotelevizije Kan News je poročal, da je izraelska vojska pridržala moške, preden je preverila, ali je kdor koli izmed njih član Hamasa ali Islamskega džihada, poroča britanski Sky News.

Portal Al Arabi al Džadid oziroma The New Arab s sedežem v Londonu je medtem sporočil, da so med aretiranimi tudi eden njihovih novinarjev, Dia Al Kalot, in več članov njegove družine.

Urednik portala Husam Kanafani je dejal, da so njegov kolega Al Kalot in njegovi sorodniki še vedno pogrešani.

Član Hamasovega političnega vodstva Osama Hamdam je zanikal, da so bili aretirali pripadniki Hamasa, aretacije pa je primerjal z "nacističnimi koncentracijskimi taborišči".

