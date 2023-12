»Idealni pogoji za širjenje bolezni«

"Izraelsko obstreljevanje Gaze ima katastrofalne posledice za zdravje," je dejal generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacija (WHO) Tedros Ghebreyesus

Tedros Ghebreyesus je na sestanku opozoril, da je zdravstveni sistem v Gazi popolnoma uničen, zdravstveno osebje pa deluje v nemogočih pogojih

"Izraelsko obstreljevanje Gaze ima katastrofalne posledice za zdravje," je na posebnem sestanku izvršnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) dejal generalni sekretar WHO Tedros Ghebreyesus. Izvršni odbor je zato sprejel resolucijo s pozivom k takojšnjemu, trajnemu in neoviranemu prehodu humanitarne pomoči v Gazo.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je 34 držav v izvršnem odboru WHO resolucijo sprejelo soglasno, potem ko je Varnostni svet ZN v petek zavrnil zahtevo po prekinitvi ognja med Izraelom in skrajno palestinsko skupino Hamas.

Ghebreyesus je na sestanku opozoril, da je zdravstveni sistem v Gazi popolnoma uničen, zdravstveno osebje pa deluje v nemogočih pogojih.

"S tem ko se je civilno prebivalstvo prisiljeno premikati na vse manjša in prenatrpana območja, kjer ni vode, hrane, varnih zavetij in ustreznih sanitarnih pogojev, so ustvarjeni idealni pogoji za širjenje bolezni," je dodal.

Generalni sekretar WHO je poudaril, da so razmere izjemno zaskrbljujoče in da je tveganje za poslabšanje zdravstvenih razmer še toliko večje zaradi približujoče se zime.

"Zdravstveni sistem v Gazi je na kolenih," je dejal Ghebreyesus in opozoril, da v Gazi z okrnjenimi zmogljivostmi deluje le 14 od 36 bolnišnic, od katerih sta le dve na severu palestinske enklave.

Po navedbah WHO je na razpolago le 1400 od 3500 bolnišničnih postelj, v dveh bolnišnicah na severu Gaze pa je nastanjenih trikrat več ljudi od dejanskih zmogljivosti. Poleg tega se na severu Gaze soočajo s hudim pomanjkanje zdravstvene opreme.

"Ni zdravja brez miru, ravno tako kot ni miru brez zdravja," je na posebnem sestanku opozoril Ghebreyesus.

WHO je od začetka izraelskega obstreljevanja Gaze po Hamasovem napadu na Izrael 7. oktobra zabeležila več kot 449 napadov na zdravstvene ustanove v Gazi in na okupiranem Zahodnem bregu.

