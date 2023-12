Humanitarno pomoč bo potrebovalo okoli 300 milijonov ljudi

Združeni narodi potrebujejo za svoja humanitarna prizadevanja prihodnje leto okoli 43 milijard evrov

Združeni narodi potrebujejo za svoja humanitarna prizadevanja prihodnje leto 46,4 milijarde ameriških dolarjev (okoli 43 milijard evrov). S tem bodo lahko pomagali skoraj 181 milijonom ljudi v 72 državah, so danes sporočili iz Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA). Ocenjujejo sicer, da bo pomoč potrebovalo okoli 300 milijonov ljudi.

"Če leta 2024 ne bomo dali na razpolago več pomoči, bodo morali ljudje plačevati s svojimi življenji," je posvaril vodja OCHA Martin Griffiths. Ob tem je navedel nevarnosti nadaljnjih konfliktov, posledic podnebnih sprememb in težave v gospodarstvu.

Griffiths je opozoril, da so letos prejeli le tretjino od okoli 56,7 milijarde dolarjev zaprošenih sredstev, s katerimi bi lahko zagotovili pomoč 245 milijonom ljudi. Zaradi premalo zbranih sredstev pa je pomoč prejelo 128 milijonov ljudi. Verjetno bo leto 2023 prvo po 2010, ko bodo zbrali manj sredstev v primerjavi z letom prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zato so za leto 2024 spremenili načrte in zaprosili za donacije v višini 46,4 milijarde dolarjev, s katerimi bi pomagali skoraj 181 milijonom ljudi. Griffiths se zaveda, da bo tudi ta cilj težko doseči.

Neuspešno zbiranje sredstev in donacij je imelo letos med drugim posledice v Afganistanu. Brez pomoči v obliki hrane je namreč med majem in novembrom ostalo deset milijonov ljudi. V Mjanmaru pa niso uspeli vzpostaviti boljših namestitev za okoli pol milijona beguncev. V Jemnu je 80 odstotkov ljudi, ki naj bi prejeli pomoč, med drugim ostalo brez vode, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Leta 2024 nameravajo ZN največ pomoči nameniti Siriji in sicer v višini 4,4 milijarde dolarjev, sledi Ukrajina s 3,1 milijard dolarjev in Afganistan s tremi milijardami dolarjev. Večje količine sredstev bi glede na prenovljene načrte prejela še Etiopija in Jemen. Ocenjujejo sicer, da bo prihodnje leto pomoč potrebovalo okoli 300 milijonov ljudi.