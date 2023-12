»Naš obisk gora naj bo spoštljiv in odgovoren«

Ob današnjem mednarodnem dnevu gora so v PZS v ospredje postavili obnavljanje gorskih ekosistemov

Ob današnjem mednarodnem dnevu gora so v PZS v ospredje postavili obnavljanje gorskih ekosistemov. To naj bo priložnost za večjo ozaveščenost o pomembnosti gorskih ekosistemov, ljudje pa naj v gore hodijo s ciljem hkratnega planinskega doživetja in varovanja gorske narave, je v poslanici ob mednarodnem dnevu pozval podpredsednik PZS Martin Šolar.

Gore oziroma gorski ekosistemi pokrivajo dobro četrtino vsega kopnega na Zemlji in so dom za več kot polovico vseh vrst na planetu, je v poslanici zapisal podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Šolar. Del gora so tako vodni viri, hrana in ljudje, ki tu živijo.

"Gorski ekosistemi so tudi v letošnjem letu ob naravnih ujmah pokazali dva obraza, krhkost in surovost," je izpostavil Šolar. Po njegovem mnenju lahko z odgovornim odnosom do gora ter z obzirnim obiskom in ravnanjem pomagamo pri zmanjševanju pritiskov na naravo v gorskem svetu.

"Gore so obremenjene zaradi vplivov podnebnih sprememb in pomanjkanja trajnostnega razvoja, kar povečuje tveganja za ljudi in planet."



Martin Šolar,

podpredsednik PZS

"Gore so obremenjene zaradi vplivov podnebnih sprememb in pomanjkanja trajnostnega razvoja, kar povečuje tveganja za ljudi in planet," je podčrtal. Podnebne spremembe ogrožajo pretok vode, hitro naraščajoče temperature pa silijo vrste v prilagajanje ali selitev. Medtem strma pobočja v gorskem svetu pomenijo, da krčenje gozda za kmetijstvo, naselja ali infrastrukturo lahko povzroči erozijo tal in izgubo življenjskega prostora. Erozija in onesnaženje pa škodujeta kakovosti vode, ki po zakonih gravitacije teče navzdol in se nenazadnje vedno pojavi tudi v našem kozarcu, je pojasnil.

Mednarodni dan gora 2023 je, kot je navedel, priložnost za večjo ozaveščenost o pomembnosti gorskih ekosistemov in poziv k rešitvam, ki temeljijo na naravi, ter najboljšim praksam in naložbam, ki gradijo odpornost, zmanjšujejo ranljivost in povečujejo sposobnost gora za prilagajanje vsakodnevnim grožnjam in ekstremnim podnebnim dogodkom.

Vse, ki radi hodijo v hribe, ob tem poziva, naj v gore hodijo s ciljem hkratnega planinskega doživetja in varovanja gorske narave. "Naš obisk gora naj bo spoštljiv in odgovoren, obnašajmo se obzirno do narave, pomagajmo živalskemu svetu preživeti zimo, planinci in turni smučarji bodimo skupaj z živalmi povezan del gorske narave," je še zapisal Šolar.

Ob mednarodnem dnevu gora bo danes v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik potekal dogodek Brati gore 2023.

Mednarodni dan gora po vsem svetu zaznamujemo 11. decembra, odkar ga je leta 2003 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.