Predsednica univerze odstopila po zaslišanju o antisemitizmu

V ZDA v času najnovejše zaostritve bližnjevzhodnega konflikta beležijo naraščanje števila antisemitskih in islamofobnih incidentov

Predsednica ugledne ameriške univerze Pensilvanija Elizabeth Magill je odstopila s položaja po tistem, ko je tarča ostrih kritik zaradi nastopa na na kongresnem zaslišanju o domnevnem naraščanju antisemitizma na kampusih ameriških univerz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Magill je odstopila v soboto, univerza pa v sporočilu razloga ni navedla.

V ameriškem kongresu so v torek pripravili odmevno zaslišanje zaradi množičnih propalestinskih demonstracij na kampusih ameriških univerz in naraščanja števila antisemitskih incidentov.

Magill je bila ena od treh predsednikov elitnih univerz, ki niso želeli dati neposrednega odgovora na vprašanje republikanske kongresnice Elise Stefanik, ali študenti, ki pozivajo h genocidu Judov, kršijo pravila obnašanja. Namesto tega je vztrajala, da je treba vsak primer preučiti znotraj konteksta.

Stefanik je sicer na zaslišanju izrazila stališče, da študenti, ki pozivajo k osvoboditvi Palestine "od reke do morja" ali k intifadi, t. j. uporu, zagovarjajo ubijanje Judov.

Po zaslišanju je 74 kongresnikov podpisalo javni poziv k odstopu Magill ter predsednikov univerz Harvard in MIT.

Guverner Pensilvanije Josh Shapiro je izjave predsednice Magill označil za nesprejemljive, eden od večjih podpornikov univerze pa je sporočil, da odpoveduje donacijo univerzi v višini 100 milijonov dolarjev.

V ZDA v času najnovejše zaostritve bližnjevzhodnega konflikta beležijo naraščanje števila antisemitskih in islamofobnih incidentov, navaja AFP.

Na številnih univerzah v ZDA so v zadnjem mesecu potekale akcije v podporo Palestincem, ki so jih številni ameriški konservativni politiki in komentatorji označili za antisemitske.

Predstavniški dom kongresa z republikansko večino je minuli teden sprejel tudi resolucijo, ki nasprotovanje sionizmu, t. j. ideji o oblikovanju judovske države v Palestini, enači z antisemitizmom.

