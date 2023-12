BiH in EU / »Politični trenutek je tu«

Bosna in Hercegovina (BiH) je naredila znaten napredek pri sprejemanju reform na poti približevanja Evropski uniji (EU), je povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon

Tanja Fajon se zavzema za to, da bi tudi BiH do konca leta začela pogajanja o članstvu v EU

© Uroš Abram

Bosna in Hercegovina je naredila znaten napredek pri sprejemanju reform na poti približevanja Evropski uniji, je danes ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU povedala ministrica Tanja Fajon. Po njenem mnenju je čas, da to spoznajo tudi evropski voditelji, ki imajo širitev na dnevnem redu zasedanja konec tedna.

Slovenija podpira začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo ter podelitev statusa kandidatke za članstvo Gruziji, hkrati pa opozarja, da ne smemo pozabiti na Zahodni Balkan, je povedala Fajon. Zavzema se za to, da bi tudi BiH do konca leta začela pogajanja o članstvu v EU.

"Bosni in Hercegovini bomo še naprej trdno stali ob strani, pomagamo ji s tehnično pomočjo pri reformah. Ta vlada je naredila znaten napredek in čas je, da to spoznajo tudi evropski voditelji. Gre za politične odločitve in politični trenutek je tu," je poudarila Fajon.

Da je treba spričo geopolitičnih razmer razmišljati bolj politično, je dejala tudi glede očitkov madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki svoje nasprotovanje začetku pristopnih pogajanj z Ukrajino argumentira s tem, da gre za politične odločitve, in ne odločitve na podlagi zaslug.

Zunanji ministri bodo o širitvi govorili predvsem v okviru razprave o nadaljnji podpori Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. Razpravljali bodo tudi o 12. svežnju sankcij proti Rusiji.

"V tej razpravi bom potrdila zavezanost Ukrajini in podporo v njenem boju za ozemeljsko suverenost in celovitost," je povedala Fajon.

Obenem je treba po njenem mnenju opraviti temeljito analizo, kako učinkovite in sorazmerne so v resnici sankcije in kako vplivajo na evropsko gospodarstvo.