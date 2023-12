»Če Evropa ne bo podprla začetka pogajanj o vstopu Ukrajine v EU, bo to imelo uničujoče posledice«

Ukrajinski minister svari pred posledicami zavrnitve začetka pristopnih pogajanj

Če voditelji EU konec tedna ne bodo podprli začetka pogajanj o vstopu Ukrajine v EU, bo to imelo uničujoče posledice, je danes ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU poudaril ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Dejal je, da je Ukrajina izpolnila svojo nalogo.

"Ne morem si predstavljati oziroma niti ne želim govoriti o uničujočih posledicah, če Evropski svet ne bo sprejel te odločitve," je pred odločanjem Evropskega sveta o začetku pristopnih pogajanj s Kijevom, ki bo na dnevnem redu vrha konec tedna, dejal Kuleba.

"Mi smo naredili svojo nalogo, pričakujemo, da jo bo tudi Evropska unija," je povedal.

"Ne morem si predstavljati oziroma niti ne želim govoriti o uničujočih posledicah, če Evropski svet ne bo sprejel te odločitve."



Dmitro Kuleba,

ukrajinski zunanji minister

Pojasnil je, da so ukrajinske oblasti v enem mesecu sprejele tri od štirih zakonov, ki jih je v priporočilu za začetek pogajanj o članstvu Bruselj zahteval do konca marca prihodnje leto.

Med temi so ukrepi za izboljšanje pravic manjšin na področju jezika in izobraževanja, da bodo te v skladu s priporočili Beneške komisije. To je bila po besedah Kulebe tudi zahteva Madžarske, ki sicer ostro nasprotuje začetku pogajanj s Kijevom.

O tem bo danes govoril tudi z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom, s katerim se bo sestal prvič po začetku ruske agresije na Ukrajino februarja lani.

Pomen enotnosti v podpori Ukrajini pri njenem približevanju uniji je ob prihodu na zasedanje poudaril tudi visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

hHb2XgZidy8