Zelenski / »Putin mora izgubiti«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da prekinitev ameriške pomoči njegovi državi koristi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v govoru na Nacionalni obrambni univerzi v Washingtonu opozoril, da prekinitev ameriške pomoči njegovi državi koristi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je dejal, da so zamude pri ameriški pomoči uresničitev Putinovih sanj. "Putin mora izgubiti. Lahko računate na Ukrajino in upamo, da lahko tudi mi računamo na vas," je dejal.

Ameriški vladi bo do konca leta zmanjkalo sredstev, ki jih lahko nameni Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo, če kongres ne odobri dodatnih sredstev. Številni republikanci temu niso naklonjeni

Zelenski se bo v torek v Beli hiši srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, ki je tudi sam prejšnji teden dejal, da je odtegnitev ameriške pomoči Ukrajini darilo Putinu in predstavlja nevarnost za širitev spopadov tudi na katero od članic zveze Nato.

"Putin mora izgubiti. Lahko računate na Ukrajino in upamo, da lahko tudi mi računamo na vas."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Srečal se bo tudi s kongresniki in senatorji obeh strank in tu bo njegova moč prepričevanja odločilna. Senatni republikanci so prejšnji teden blokirali potrditev 106 milijard dolarjev vrednega svežnja izredne porabe, kjer je pomoč za Ukrajino, pa tudi za Izrael in druge namene. Republikanci zahtevajo korenite reforme priseljevanja s poudarkom na varnosti na meji in zmanjšanjem pravic priseljencem.

Proti pomoči Ukrajini je tudi vodilni republikanski predsedniški kandidat Donald Trump in to vpliva na številne republikanske člane kongresa. Trumpov podpornik senator JD Vance je v nedeljo za CNN menil, da mora Ukrjaina odstopiti del ozemlja Rusiji, s čimer se bo vojna hitro končala.

NVTHO-yQrSw