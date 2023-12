Zlati globusi / Največ nominacij za Barbenheimer

Film Barbie ima devet, Oppenheimer pa osem nominacij za prestižne zlate globuse

Film Barbie je po svetu zaslužil več kot milijardo ameriških dolarjev

Filma Barbie in Oppenheimer, ki sta to poletje obvladovala kinematografski svet in se je zanju pojavila skovanka Barbenheimer, sta na vrhu seznama nominacij za filmske zlate globuse, ki jih podeljujejo v skupno 27 filmskih in televizijskih kategorijah. Barbie ima devet, Oppenheimer pa osem nominacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri nominacijah za zlate globuse sledijo še filmi Morilci cvetne lune in Nesrečna bitja s po sedmimi nominacijami ter Pretekla življenja s petimi nominacijami.

Film režiserke Grete Gerwig Barbie, ki velja za pisano feministično satiro o plastični igralni punčki barbiki, je med drugim v igri za zlati globus za najboljšo komedijo. Nominirana sta tudi glavna igralca v filmu Margot Robbie in Ryan Gosling. Letošnji najdonosnejši film, ki je po vsem svetu zaslužil več kot 1,4 milijarde ameriških dolarjev, ima tudi tri nominacije v kategoriji za najboljšo pesem.

Film Oppenheimer o izumitelju jedrske bombe v režiji Christopherja Nolana, ki je žel hvale kritikov, je med drugim nominiran za najboljšo dramo in najboljšega režiserja.

Med nominiranimi za najboljši tujejezični film sta po poročanju nemške tiskovne agencije dpa med drugim francoski film Anatomija padca in britanski film Interesno območje.

Zlate globuse podelijo tudi za področje televizije. Televizijska serija Nasledstvo je dobila največ nominacij, devet. Sledita komični seriji The Bear in Only Murders in the Building s po petimi nominacijami.

Zlati globusi imajo za seboj težavno obdobje, potem ko je Los Angeles Times leta 2021 razkril, da glasovalni odbor za nagrade - Združenje hollywoodskih tujih novinarjev (Hepa) - nima temnopoltih članov. To razkritje je spodbudilo še številne druge kritike na račun Hepe, vključno z obtožbami o amaterizmu in korupciji.

V začetku tega leta je sredstva in blagovno znamko kupila in prenovila skupina zasebnih vlagateljev, vključno z ameriškim milijarderjem Toddom Boehlyjem, Hepo pa so razpustili. Nekdanjim članom Hepe iz Hollywooda so tudi prepovedali sprejemati darila in zdaj prejemajo plačo za glasovanje za svoje najljubše filme in oddaje. Dodali so tudi glasove več kot 200 nečlanov (in neplačanih) volivcev z vsega sveta.

"To je bilo leto vznemirljivih sprememb za zlate globuse," je ob današnji razglasitvi nominacij povedala predsednica skupine Helen Hoehne. Dodala je, da se je glasovalni odbor povečal na 300 članov iz 75 držav, zaradi česar je glasovni odbor zlatih globusov po njenih besedah najbolj kulturno raznolik.

81. podelitev zlatih globusov bo 7. januarja. Sezona podeljevanja filmskih nagrad v Hollywoodu se bo marca končala s podelitvijo oskarjev.

