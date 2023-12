»To je najboljša, če ne edina možna rešitev za zagotovitev miru za Izrael in Palestino«

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je napovedal pripravo predloga za uvedbo sankcij proti skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po zasedanju zunanjih ministrov članic unije napovedal pripravo predloga za uvedbo sankcij proti skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Uvedbo sankcij je že podprla zunanja ministrica Tanja Fajon. Ministri so se medtem strinjali o zaostritvi sankcij proti gibanju Hamas.

"Skrbi nas nasilje na Zahodnem bregu, ki ga izvajajo skrajni naseljenci," je na novinarski konferenci po zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega je bil konflikt na Bližnjem vzhodu, povedal Borrell.

Napovedal je, da bo članicam posredoval predlog za uvedbo sankcij proti skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Pri tem se bo zgledoval po ZDA, ki so tovrstne sankcije že uvedle.

"Ne morem reči, da je bilo soglasje, vendar pa še nisem podal predloga," je o razpravi povedal visoki zunanjepolitični predstavnik.

Njegove službe v sodelovanju z državami članicami pripravljajo seznam oseb, ki so znani po nasilnih dejanjih in napadih na Palestince na Zahodnem bregu, je povedal.

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je podprla uvedbo sankcij proti skrajnim naseljencem. Pri tem so se ji pridružili ministri Španije, Belgije, Irske, Luksemburga, Malte in Portugalske. Ministre sta na delovnem sestanku ob robu zasedanja gostila skupaj s portugalskim kolegom Joaom Gomesom Cravinhom, s katerim sta nedavno obiskala Bližnji vzhod, so sporočili z zunanjega ministrstva (MZEZ).

Vodje diplomacij držav EU so se po Borrellovih besedah medtem strinjali o zaostritvi sankcij proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas, ki ga sicer EU obravnava kot teroristično organizacijo. Predlogu ni nasprotoval nihče, tako da ga bo dal v potrditev Svetu EU, je napovedal.

Kot so kasneje sporočili z MZEZ, je predlog zaostritve sankcij proti Hamasu podprla tudi Fajon. "Obsojam vse vrste terorja in nasilnih dejanj, zato sem podprla zaostritev sankcij zoper Hamas," je pojasnila.

Borrell je tudi znova poudaril pomen rešitve dveh držav na Bližnjem vzhodu. "Prepričani smo, da je to najboljša, če ne edina možna rešitev za zagotovitev miru in varnosti tako za Izrael kot Palestino," je povedal.

Ministri Slovenije, Portugalske, Španije, Belgije, Irske, Luksemburga in Malte pa so pozvali k oblikovanju partnerstva za rešitev dveh držav in trajne varnosti za Izraelce in Palestince, so še navedli na MZEZ.

"Delati moramo na pripravi mirovnega načrta. Če lahko mirovna konferenca v določenem časovnem okviru opredeli odločilne korake za rešitev dveh držav, jo v celoti podpiram. Končni cilj je mirno življenje Izraelcev in Palestincev z ramo ob rami. Čas se izteka," je poudarila Fajon.