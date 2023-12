900 milijonov dolarjev / »Ta velika podpora je zelo pomembna za Ukrajino in ukrajinsko ljudstvo«

Mednarodni denarni sklad (IMF) je Ukrajini odobril dodatnih 900 milijonov dolarjev posojila

Mednarodni denarni sklad (IMF) je v ponedeljek Ukrajini odobril dodatnih 900 milijonov dolarjev posojila, denar pa bo porabljen za podporo državnemu proračunu. Sedež IMF je obiskal ukrajinski predsedniki Volodimir Zelenski, ki ga bo danes sprejel predsednik ZDA Joe Biden, srečal pa se bo tudi s kongresniki, ki še niso potrdili nove pomoči Ukrajini.

Namen dogovora v okviru razširjenega sklada je podpreti gospodarsko in finančno stabilnost Ukrajine, ponovno vzpostaviti vzdržnost dolga in podpreti okrevanje Ukrajine na poti k pristopu k EU, so sporočili iz IMF.

Država naj bi prek omenjenega sklada dobila dostop do skupaj 15,6 milijarde dolarjev, sicer pa je celoten sveženj mednarodne pomoči Ukrajini preko IMF vreden približno 115 milijard dolarjev.

"Ta program je ključnega pomena za ohranjanje makroekonomske in finančne stabilnosti ter podporo trenutnemu okrevanju," je po srečanju z Zelenskim dejala direktorica IMF Kristalina Georgieva.

"Ta velika podpora je zelo pomembna za Ukrajino in ukrajinsko ljudstvo. V času vojne je varen finančni sistem ključnega pomena," je dejal Zelenski.

Zelenski se je v ponedeljek med svojim tretjim obiskom v Washingtonu od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 srečal tudi z ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom na Obrambni univerzi, kjer je v govoru obenem pozval ZDA, naj ne prekinejo pomoči njegovi državi, ker da bo to koristilo Rusiji.

qsHO-ip9rDo

Hl9CFUikwRI