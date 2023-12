Izrael / »Hamas je na robu razpustitve«

Izrael ob nadaljevanju napadov prepričan v skorajšnji konec Hamasa

Izrael nadaljuje bombardiranje območja Gaze, od koder tudi danes poročajo o spopadih med izraelsko vojsko in pripadniki skrajnega gibanja Hamas. Izraelski obrambni minister Joav Galant je v ponedeljek zvečer izrazil prepričanje, da je gibanje na robu propada, češ da Izrael zavzema njegove še zadnje utrdbe.

Glede na navedbe Hamasa spopadi danes potekajo v osrednjem delu palestinske enklave, očividci pa poročajo o smrtonosnih izraelskih napadih na jugu. V ponedeljek so bili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ti usmerjeni zlasti v mesto Han Junis, ki se je prelevilo v središče spopadov, in Rafo, mesto na meji z Egiptom, v katerega se je zateklo več deset tisoč ljudi.

Izraelski obrambni minister Joav Galant je v ponedeljek zvečer sporočil, da se Hamas bliža svojemu koncu. "Hamas je na robu razpustitve - IDF (izraelska vojska) zavzema njegove zadnje utrdbe," je sporočil.

Vojska naj bi med drugim obkolila oporišča gibanja v Džabaliji, obenem pa se je po njegovih besedah v zadnjih dneh predalo ali bilo zajetih več sto pripadnikov gibanja. To naj bi bilo najbolj oslabljeno na severu enklave, njegove navedbe še povzema britanski BBC.

Tudi izraelska obveščevalna služba in vojska navajata številne predaje in menita, da so uspeli zlomiti duha islamističnega gibanja. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi je v ponedeljek obiskal središče Han Junisa, kjer je dejal, da njihove sile varujejo svoje dosežke tako na severu kot jugu območja Gaze.

R5vvjNc-JLg