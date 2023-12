Mjanmar postal največji proizvajalec opija na svetu

Mjanmar je tako prehitel Afganistan, ki je bil več let glavni proizvajalec opija, a se je njegova proizvodnja drastično znižala, ko so oblast znova prevzeli talibani

Mjanmar je v letošnjem letu postal največji proizvajalec opija na svetu, piše v danes objavljenem poročilu Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Mjanmar je tako prehitel Afganistan, ki je bil več let glavni proizvajalec opija, a se je njegova proizvodnja drastično znižala, ko so oblast znova prevzeli talibani.

Proizvodnja opija v Mjanmaru se je povečala s 790 ton lani na okoli 1080 ton v letošnjem letu. V Afganistanu, kjer so talibanske oblasti aprila lani prepovedale gojenje maka, iz katerega pridobivajo opij, pa se je proizvodnja opija znižala za 95 odstotkov na približno 330 ton, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obmejno območje med Mjanmarom, Laosom in Tajsko je že dolgo središče nezakonite proizvodnje in trgovine s prepovedanimi drogami, zlasti metamfetaminom in opijem. Skupna ocenjena vrednost mjanmarskega "opijskega gospodarstva" je letos znašala med eno in 2,4 milijarde dolarjev, kar znaša med 1,7 in 4,1 odstotka BDP Mjanmara v letu 2022.

Mjanmarsko gospodarstvo so zlasti od leta 2021, ko mu je zavladala vojaška hunta, prizadeli številni konflikti, zaradi česar so številni kmetje začeli gojiti mak. "Slab dostop do trgov in inflacija so očitno igrali pomembno vlogo pri odločitvi kmetov konec leta 2022, da gojijo več maka," opozarja UNODC.

V Afganistanu, ki je bil nekaj let največji proizvajalec opija na svetu, pa se je pridelava zmanjšala, potem ko so talibanske oblasti prepovedale gojenje maka. Pridelki maka so lani predstavljali skoraj tretjino celotne kmetijske proizvodnje v državi, a se je površina, na kateri se prideluje mak, zmanjšala z 233.000 hektarjev konec leta 2022 na 10.800 hektarjev leta 2023.

AqchOxEE-M4