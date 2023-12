»Poklon vsem pogumnim in upornim ženskam, moškim in mladim v Iranu«

Nagrado Saharov za svobodo misli je posthumno prejela 22-letna Iranka kurdskega porekla, ki je septembra lani umrla v policijskem pridržanju

V Evropskem parlamentu so danes podelili letošnjo nagrado Saharov za svobodo misli. Nagrado je posthumno prejela 22-letna Iranka kurdskega porekla Žina Mahsa Amini, ki je septembra lani umrla v policijskem pridržanju. Obenem je parlament nagradil tudi iransko protestno gibanje Ženske, svoboda, življenje, so sporočili iz Strasbourga.

Nagrado so v imenu Amini in gibanja prevzeli Saleh Nikbaht, odvetnik družine Amini, ter zagovornici pravic žensk Afsun Nadžafi in Mersedeh Šahinkar, ki sta letos zapustili Iran.

"Letošnja nagrada za svobodo misli Saharov (...) je poklon vsem pogumnim in upornim ženskam, moškim in mladim v Iranu, ki kljub temu, da so pod vse večjim pritiskom, nadaljujejo boj za svoje pravice in za spremembe. Evropski parlament vas sliši in podpira. Niste sami," je ob začetku slovesnosti povedala predsednica parlamenta Roberta Metsola.

Amini je septembra lani umrla v policijskem pridržanju, potem ko jo je zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamske naglavne rute hidžab aretirala iranska moralna policija. Njena smrt je sprožila večmesečne množične proteste v islamski republiki pod sloganom "ženske, življenje, svoboda".

Protesti so bili sprva usmerjeni proti strogim islamskim pravilom oblačenja za ženske, kasneje pa so prerasli v protivladne demonstracije in odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v Iranu. V njih je bilo ubitih na stotine ljudi, na tisoče pa aretiranih. Nekatere med njimi so kasneje tudi usmrtili.

Starše in brata Amini so minuli teden na poti v Francijo, kjer bi prevzeli nagrado Saharov, na teheranskem letališču ustavile iranske oblasti. Zaplenile so jim potne liste in jim prepovedale potovati iz države. V luči tega je Metsola v soboto Teheran pozvala, naj svojo odločitev umakne.

"Žalost zaradi Žine je zame večna, za ljudi po vsem svetu je nesmrtna. Trdno verjamem, da bo njeno ime poleg imena Ivane Orleanske ostalo simbol svobode," je v sporočilu, ki ga je na slovesnosti prebral Nikbaht, med drugim zapisala mati Amini Mozgan Eftehari.

Boj za pravice v Iranu je sicer letos počastil tudi Nobelov odbor, ki je najprestižnejšo od Nobelovih nagrad, nagrado za mir, podelil zaprti iranski borki za pravice žensk Narges Mohamadi.

Nagrada Saharov za svobodo misli se imenuje po sovjetskem fiziku in političnem oporečniku Andreju Saharovu. Evropski parlament jo od leta 1988 vsako leto podeli posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Lani jo je v luči ruskega napada prejelo ukrajinsko ljudstvo.

