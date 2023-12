Biden / »ZDA podpirajo Izrael, a varnost nedolžnih Palestincev je še vedno zelo zaskrbljujoča«

Države zaveznice pritiskajo na Izrael zaradi vojne v Gazi

Ameriški predsednik Joe Biden je na predvolilnem dogodku v Washingtonu v torek dejal, da je Izrael po napadu Hamasa podprla večina sveta. "Vendar pa so začeli izgubljati to podporo zaradi neselektivnega bombardiranja," je poudaril.

© Hannah Foslien / Flickr

Izrael je pod vse večjim pritiskom svojih zaveznic zaradi vojne na območju Gaze. Med najglasnejšimi so ZDA, ki veljajo za glavno podpornico Izraela, zdaj pa so kritične, češ da je izraelsko bombardiranje Gaze kot odgovor na napade skrajnega gibanja Hamas neselektivno. Avstralija, Kanada in Nova Zelandija pa so pozvale k prekinitvi ognja.

Pritiski so se okrepili ob tem, ko je Generalna skupščina Združenih narodov v torek z veliko večino podprla nezavezujočo resolucijo, ki zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja na opustošenem ozemlju.

Po najnovejših podatkih ministrstva za zdravje na območju Gaze pod nadzorom Hamasa je bilo v palestinski enklavi doslej ubitih več kot 18.400 ljudi, večinoma žensk in otrok. Ministrstvo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo, da je bilo v zadnjem valu izraelskih napadov iz zraka na tem ozemlju ubitih še najmanj 50 ljudi.

Ameriški predsednik Joe Biden je na predvolilnem dogodku v Washingtonu v torek dejal, da je Izrael po napadu Hamasa podprla večina sveta. "Vendar pa so začeli izgubljati to podporo zaradi neselektivnega bombardiranja," je poudaril. Kasneje je na novinarski konferenci svoje pripombe omilil in znova poudaril, da ZDA podpirajo Izrael, a dejal, da je varnost nedolžnih Palestincev še vedno zelo zaskrbljujoča.

Washington že več tednov poziva Izrael, naj bolje poskrbi, da v Gazi ne bo civilnih žrtev.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se z Bidnom ne strinjata glede upravljanja območja Gaze po koncu vojne s Hamasom, kar po poročanju AFP kaže na neobičajno razhajanje med zaveznicama.

Voditelji Avstralije, Kanade in Nove Zelandije, ki prav tako veljajo za zaveznice Izraela, pa so pozvali k prekinitvi ognja. Kot so v skupni izjavi zapisali avstralski premier Anthony Albanese, predsednik kanadske vlade Justin Trudeau in novozelandski premier Christopher Luxon, cena prizadevanj za uničenje Hamasa ne biti nenehno trpljenje palestinskih civilistov. Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi zmanjševanja varnega prostora za civiliste v Gazi.

DxyJ22RS2Zg