Odmik od uporabe fosilnih goriv / »Svet je moral najti novo pot«

Predstavniki držav na podnebni konferenci Združenih narodov so soglasno potrdili nov dogovor, ki prvič v zgodovini vključuje tudi fosilna goriva

Predstavniki držav na podnebni konferenci ZN v Dubaju so danes soglasno potrdili nov dogovor, ki prvič v zgodovini vključuje tudi fosilna goriva. Dogovor sicer ne vsebuje njihove popolne odprave, temveč poziv k odmiku od njihove uporabe.

"V kratkem času smo skupaj prehodili dolgo pot. Trdo smo delali, da bi zagotovili prihodnost za naše ljudi in planet. Okrepili ste svoja prizadevanja, pokazali ste prilagodljivost, skupni interes ste postavili pred lastnega," je v govoru na plenarni seji dejal predsedujoči konferenci sultan Ahmed al Džaber, čigar vloga kot vodje nacionalne naftne družbe Združenih arabskih emiratov je ob začetku konference sprožala številne kritike med okoljskimi nevladnimi organizacijami.

Združeni arabski emirati so po njegovih besedah upravičeno ponosni na svojo vlogo pri preobrazbi planeta. "Svet je moral najti novo pot. In s tem, ko smo sledili naši zvezdi severnici, smo našli to novo pot," je dejal. Po njegovih besedah je končni rezultat dolgotrajnih pogajanj trden akcijski načrt, ki ohranja cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Kot je opozoril, je sporazum dober le toliko, kolikor je dober njegovo izvajanje. Danes sprejeti dokument je prinesel sicer zgodovinsko prvo omembo vseh fosilnih goriv v zaključnem dokumentu podnebnih konferenc.

Vodja programa ZN za podnebje Simon Stiell je zbrane delegate pozval, naj obljube iz sporazuma, ki poziva k prehodu od fosilnih goriv, zdaj spremenijo v dejanja.

"Prvič v 30 letih bi lahko zdaj dosegli začetek konca fosilnih goriv," je pred začetkom plenarnega zasedanja dejal visoki predstavnik EU za podnebje Wopke Hoekstra.

Pred plenarnim zasedanjem je al Džaber v zgodnjih jutranjih urah po lokalnem času predstavnikom držav poslal zadnji osnutek zaključnega dokumenta o globalnem pregledu stanja. Po pričakovanjih predsedstvo vanj ni vrnilo termina odprave fosilnih goriv, ki skupaj predstavljajo približno tri četrtine emisij, odgovornih za podnebno krizo, temveč umestilo zavezo prehoda od fosilnih goriv v energetskih sistemih.

Besedilo med drugim poziva tudi k "čimprejšnji odpravi neučinkovitih subvencij za fosilna goriva, ki ne naslavljajo energetske revščine ali pravičnega prehoda". Obenem državam predlaga tudi ukrepanje v smeri postopnega zmanjševanja uporabe energije iz premoga, ki ne uporablja tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika. Vključuje tudi cilj potrojitve zmogljivosti obnovljivih virov energije do leta 2030 in podvojitve energetske učinkovitosti v tem obdobju.

Blok majhnih otoških držav je spremenjeno besedilo označil za izboljšanje, vendar ponovil zaskrbljenost glede prehoda od fosilnih goriv.

