Ursula von der Leyen / »Ukrajini moramo dati tisto, kar potrebuje«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen za trajno politično in finančno pomoč Ukrajini

Von der Leyen je dejala, da se je situacija v Evropi od oblikovanja trenutnega finančnega okvira leta 2020 korenito spremenila

Poleg naše politične podpore Ukrajina potrebuje tudi trajno finančno pomoč, je v današnjem nagovoru v Evropskem parlamentu poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pred četrtkovim začetkom vrha voditeljev članic EU v Bruslju je predstavila štiri področja, ki naj bi jih zajemala revizija večletnega finančnega okvirja EU.

Von der Leyen je dejala, da se je situacija v Evropi od oblikovanja trenutnega finančnega okvira leta 2020 korenito spremenila, pri čemer je izpostavila vojno v Ukrajini in njene posledice. V tej luči je omenila milijone ukrajinskih beguncev, energetsko in prehransko krizo, pa tudi inflacijske pritiske na svetovno gospodarstvo ob okrevanju po pandemiji covida-19.

"Ničesar od tega ni mogoče rešiti s preprostim prerazporejanjem denarja v proračunu, zato smo predlagali spremembe - sveženj štirih večjih posodobitev," je danes v Strasbourgu pojasnila predsednica Evropske komisije. Štiri področja, ki jih je omenila, so stabilna finančna podpora Ukrajini, boj proti ilegalnim migracijam, konkurenčnost in tehnične prilagoditve proračuna.

V svojem nagovoru je med drugim pohvalila Ukrajino za napredek pri sprejemanju reform na svoji poti proti članstvu v EU in domnevne ukrajinske uspehe na bojiščih. Ob tem je opozorila, da Kijev pred novo zimo težkega bojevanja potrebuje nadaljnjo podporo, Evropskemu parlamentu in članicam EU pa se je zahvalila za dosedanja prizadevanja na tem področju.

"Ukrajini želimo v naslednjih štirih letih zagotoviti stabilno in znatno financiranje. To bo zagotovilo zaupanje vlagateljev, ukrajinskim borcem pa dalo upanje. Ukrajini moramo dati tisto, kar potrebuje, da bo danes močna. Da bo lahko jutri še močnejša za pogajalsko mizo in se pogajala o pravičnem in trajnem miru," je dejala von der Leyen.

Njen današnji nagovor evropskim poslancem prihaja pred četrtkovim začetkom dvodnevnega vrha voditeljev držav članic EU v Bruslju, v ospredju katerega bosta predvidoma zlasti širitev unije in revizija njenega večletnega finančnega okvirja.

Komisija je v začetku novembra priporočila takojšen začetek pogajalskega procesa za Ukrajino in Moldavijo in si prizadeva, da bi Kijev v naslednjih štirih letih prejel 50 milijard evrov finančne pomoči. Tako pristopnim pogajanjem z Ukrajino kot nadaljnji finančni podpori tej državi pa ostro nasprotuje predvsem madžarski premier Viktor Orban.

