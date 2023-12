Izrael / »Nič nas ne bo ustavilo«

Nič ne bo ustavilo Izraela pri nadaljevanju vojne na območju Gaze, dokler ne bo dosegel zmage, je poudaril izraelski premier Benjamin Netanjahu

Nič ne bo ustavilo Izraela pri nadaljevanju vojne na območju Gaze, dokler ne bo dosegel zmage, je danes, v času, ko je pod vse večjim pritiskom svojih zaveznic, izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izraelski zunanji minister Eli Koen pa je obljubil, da bodo vojno v Gazi nadaljevali "z mednarodno podporo ali brez nje".

"Nadaljevali bomo do konca. To pravim v luči velike bolečine, pa tudi v luči mednarodnega pritiska. Nič nas ne bo ustavilo. Nadaljevali bomo do konca, do zmage, nič manj kot to," je poudaril Netanjahu.

Podobno je pred tem dejal tudi izraelski zunanji minister, ki je še dodal, da bi bila prekinitev ognja v sedanji fazi darilo za skrajno palestinsko gibanje Hamas. Prepričan je, da bi prekinitev ognja okrepila Hamas, ta pa bi nato lahko znova ogrozil prebivalce Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izjave sta izrekla v času, ko je Izrael pod vse večjim pritiskom svojih zaveznic zaradi vojne v Gazi. Med najglasnejšimi so sedaj tudi ZDA, ki sicer veljajo za glavno podpornico Izraela. Washington namreč opozarja, da je izraelsko bombardiranje Gaze kot odgovor na napade Hamasa neselektivno.

Pritiski na Izrael so se okrepili po tem, ko je Generalna skupščina Združenih narodov v torek z veliko večino podprla nezavezujočo resolucijo, ki zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja na opustošenem ozemlju.

