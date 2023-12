»Gaza brez Hamasa je le iluzija«

Kakršenkoli načrt za območje Gaze po vojni, ki ne bi vključeval palestinskega gibanja Hamas, je le iluzija, je v sredo posvaril vodja skrajne skupine Ismail Hanije. Raziskava na palestinskih ozemljih sicer kaže, da mu med Palestinci narašča podpora tako na območju Gaze kot na Zahodnem bregu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kakršenkoli dogovor v Gazi ali glede palestinskega vprašanja brez Hamasa ali uporniških skupin je iluzija," je v nagovoru, ki ga je prenašala televizija, v sredo dejal Hanije.

Čeprav še vedno traja vojna med Hamasom in Izraelom, ki je v nameri, da uniči gibanje, po njegovem napadu na Izrael 7. oktobra sprožil silovito ofenzivo na Gazo, se že pojavljajo vprašanja in predlogi v zvezi s prihodnjo ureditvijo in vodenjem območja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v sredo zatrdil, da bodo vojno nadaljevali do konca. Pred tem je v torek zatrdil, da pozneje v Gazo ne bodo dovolili vstopa tistih, ki podpirajo ali financirajo terorizem.

Je pa Hanije v sredo dejal, da se je pripravljen pogovarjati o končanju spopadov in "spraviti v red palestinsko hišo tako na Zahodnem bregu kot na območju Gaze". Kot je dejal, je Hamas pripravljen na pogovore, ki bi lahko vodili "k politični poti, ki bi zagotovila pravico Palestincem do svoje neodvisne države z Jeruzalemom kot prestolnico".

Glede na v sredo objavljeno raziskavo Palestinskega raziskovalnega centra (PCPSR), neodvisnega inštituta v Ramali, bi ga sicer volilo 78 odstotkov prebivalcev palestinskih ozemelj, medtem ko ga je pred vojno podpiralo 58 odstotkov. Skoraj dve tretjini vprašanih pa je ocenilo, da bo Hamas obdržal nadzor nad Gazo tudi po koncu spopadov, ugotovitve povzema AFP.