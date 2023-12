»Ne smemo dovoliti, da se tem otrokom odvzame prihodnost«

Okoli 468 milijonov otrok je lani odraščalo na konfliktnih območjih

Okoli 468 milijonov otrok je lani odraščalo na konfliktnih območjih, je v novem poročilu danes opozorila humanitarna organizacija Save the Children. Najbolj nevarne države za otroke so bile leta 2022 Demokratična republika Kongo, Mali in Mjanmar. Ob tem bi lahko letos število otrok, ki odraščajo na konfliktnih območjih, še naraslo, ocenjujejo.

Vodja nemške podružnice Save the Children Florian Westphal je ocenil, da bi lahko število otrok na konfliktnih območjih še naraslo zaradi aktualnega dogajanja v Gazi in Sudanu. "Otroke v spopadih je treba zaščititi pred kaznivimi dejanji, njihove poglede in glasove pa je treba vključiti v odločitve. Ne smemo dovoliti, da se tem otrokom odvzame prihodnost," je pozval.

Leta 2022 so zabeležili skoraj 28.000 primerov kriminalnih dejanj proti otrokom, kar je največ, odkar so leta 2005 začeli zbirati podatke. To je tudi 13 odstotkov več kot leta 2021. Lani je bilo ubitih ali pohabljenih 8647 otrok, 7610 otrok pa so rekrutirale oborožene skupine, kar je 20 odstotkov več kot leto prej.

Najhuje je bilo otrokom v Demokratični republiki Kongo, na palestinskih območjih, Somaliji, Siriji, Ukrajini, Afganistanu in Jemnu, piše v poročilu. V Afriki je bilo zaradi konfliktov prizadetih 183 milijonov otrok, v Aziji pa 145 milijonov. Glede na delež otrok je najhuje na Bližnjem vzhodu, kjer vsak tretji otrok odrašča na območju, kjer divja konflikt.

Pri organizaciji opozarjajo, da so otroci žrtve konfliktov tudi na krajih, kjer bi morali biti varni, kot so šole in bolnišnice. Tako so leta 2022 zabeležili 2308 napadov na šole in bolnišnice, kar je 74 odstotkov več kot leta 2021.