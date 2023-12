Samo splav?

Splav je zasilni izhod. Pri zasilnih izhodih pa ni v navadi, da bi se razpravljalo, ali jih je treba zazidati ali vsaj strogo omejiti uporabo.

Pohod za življenje in za prepoved splava. Ljubljana, 7. oktober 2023

© Željko Stevanić

Razprava o splavu se je oktobra začela na zelo nesrečen način: zelenica v javnem parku Zvezda je bila uporabljena kot pano za navajanje, koliko potencialnih otrok je umrlo, in za pozivanje, naj se opredelimo do tega »dejstva«. Nasprotna skupina je ta prikaz na travnem panoju pravilno identificirala kot napad na ustavno pravico in nanj reagirala, pri čemer je tudi ona teptala trato. Predsednica republike je odigrala hitropotezno, ravnanje druge skupine je obsodila kot napad enoumja, s tem pa je oni prvi skupini podelila nimb žrtve. Razprava, ki se je potem razvila, je tekla zgolj o ustavnosti, o svobodi izražanja, o tem, da je splav izhod v sili. To in ono je bilo povedano tudi o tistem delu rimske cerkve, ki je 55. člen ustave že dolgo razglašal za »sramotnega«.