Kdo izsiljuje? Kdo služi?

Posla energetske obnove in revitalizacije 48 let stare glavne stavbe UKC Ljubljana, ki ju je pogodbeno zakoličila bivša vlada, stojita, se dražita in podaljšujeta. Ker ni nadzora EU, je teksas še večji.

Klinični center v Ljubljani bo kmalu star 50 let

© Željko Stevanić

Postopki javnega naročanja so v Sloveniji izpostavljeni številnim pravilom. Z enim samim namenom: da se javni denar porablja gospodarno, učinkovito in transparentno. Javna naročila naj bi odpirala konkurenco, izbrani pa naj bi bili najugodnejši dobavitelji. A posla energetske obnove in revitalizacije skoraj 50 let stare glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki sta bila zakoličena v času vlade Janeza Janše, terjata odgovore o tem, ali pri tem velikem projektu gledamo zakonit scenarij ali zlorabo postopkov in krajo javnega denarja. Leto in pol po podpisu prve pogodbe in pol leta po podpisu druge je narejenega minimalno. Izvajalec, gradbinec GH Holding, ki je imel najprej pogodbo v višini 49 milijonov evrov, ima danes v rokah dve pogodbi in tri anekse v skupni vrednosti 108 milijonov evrov. Zdaj zahteva še četrti aneks, s katerim bi vrednost skočila na 110 milijonov evrov, rok izvedbe pa bi se premaknil za novih 14 mesecev, z oktobra 2025 na december 2026. Ob vsem tem je že mesece izpraznjena kar osmina glavne stavbe UKC, kjer bi sicer bili pacienti.