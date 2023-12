Orban podporo pomoči za Ukrajino pogojuje z odmrznitvijo vseh evropskih sredstev

Ponoči je na vrhu EU blokiral 50 milijard evrov pomoči za Kijev v okviru dolgoročnega proračuna EU (MFF)

Madžarski premier Viktor Orban

Madžarski premier Viktor Orban podporo nadaljnji pomoči Ukrajini pogojuje z odmrznitvijo vseh evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Ponoči je na vrhu EU blokiral 50 milijard evrov pomoči za Kijev v okviru dolgoročnega proračuna EU (MFF). Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je pojasnil, da so vsi drugi voditelji podprli revizijo MFF.

"Vedno sem govoril, da če želijo iz več razlogov dopolniti proračun, je to odlična priložnost za Madžarsko, da jasno pove, da mora prejeti, kar si zasluži," je Orban po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal v pogovoru za madžarski nacionalni radio.

Bruselj je v sredo odmrznil okoli deset milijard evrov evropskih sredstev, namenjenih Madžarski, saj je sprejela potrebno zakonodajo na področju neodvisnosti sodstva. Ji je pa še naprej onemogočen dostop do približno 21 milijard evrov.

Madžarski premier je že ponoči sporočil, da je blokiral revizijo večletnega finančnega okvirja EU in s tem tudi makrofinančno pomoč Kijevu v višini 50 milijard evrov za prihodnja štiri leta.

Potrebovali bi 21 milijard evrov dodatnih prispevkov članic, 10,6 milijarde evrov pa bi pridobili s prerazporeditvami obstoječih sredstev. Za 33 milijard evrov posojil niso potrebni dodatni prispevki članic niti prerazporeditev obstoječih sredstev.

Michel je poudaril, da je ta pogajalski okvir v rekordno kratkem času prejel zelo široko podporo. Pri tem je spomnil na pogajanja o celotnem MFF 2021-2027 in skladu za okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19, ki so trajala štiri dni.

"Zdaj pa smo potrebovali le nekaj ur, da smo pripravili uravnotežen predlog s široko politično podporo. To kaže, da smo resni, verodostojni in da želimo storiti vse za zaščito naših temeljnih interesov," je pojasnil po prvem dnevu vrha EU. Pogajanja bodo nadaljevali na zasedanju Evropskega sveta v začetku prihodnjega leta.

Pred tem so sicer voditelji ob odsotnosti madžarskega premierja Orbana podprli začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo. Orban je v pogovoru za madžarski radio ponovil, da je bila to "slaba odločitev". Poudaril je, da lahko Budimpešta ta proces zaustavi kasneje, saj bo moral pridružitev Ukrajine uniji dokončno potrditi tudi madžarski parlament.

