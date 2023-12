Vučić razglasil zmago na volitvah / »Mnogi so se smejali, ko sem rekel, da bomo imeli absolutno večino«

Srbska napredna stranka (SNS) je osvojila več kot 50 odstotkov glasov, kar ji prinaša parlamentarno večino

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo pozno zvečer razglasil zmago na predčasnih parlamentarnih volitvah. Po večini preštetih glasov je Srbska napredna stranka (SNS) osvojila več kot 50 odstotkov glasov, kar ji prinaša parlamentarno večino. Zmagala je tudi na lokalnih volitvah v Beogradu, kjer pa nima večine v skupščini.

V Srbiji so v nedeljo potekale parlamentarne volitve ter pokrajinske volitve v Vojvodini in lokalne volitve v številnih mestih in občinah, med drugim v Beogradu.

Vučić je že pred objavo delnih rezultatov napovedal, da SNS ne more nič ustaviti pred absolutno večino. Obenem je ponoči razglasil zmago svoje stranke na vseh ravneh.

"Mnogi so se smejali, ko sem jasno in nedvoumno rekel, da bomo imeli absolutno večino. To je edini rezultat, s katerim bi bil zadovoljen. Kdo se bo pridružil s kom v koaliciji, pa vprašajte koga drugega, o tem ne bi govoril," je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug izjavil ponoči v volilnem štabu SNS.

Državna volilna komisija je okoli polnoči objavila prve delne rezultate po 35 odstotkih preštetih glasov. Glede na delne rezultate je SNS na parlamentarnih volitvah osvojila 50,42 odstotka glasov. Na drugem mestu je vodilna opozicijska koalicija, zbrana na listi Srbija proti nasilju, z 19,25 odstotka glasov.

"Mnogi so se smejali, ko sem jasno in nedvoumno rekel, da bomo imeli absolutno večino. To je edini rezultat, s katerim bi bil zadovoljen. Kdo se bo pridružil s kom v koaliciji, pa vprašajte koga drugega, o tem ne bi govoril."



Aleksandar Vučić,

srbski predsednik

Socialistična stranka Srbije (SPS) Ivice Dačića, ki je bila koalicijski partner v vsaki vladi od leta 2008, ima skupaj s stranko Enotna Srbija glede na delne rezultate 7,19 odstotka glasov.

Triodstotni parlamentarni prag bosta glede na trenutne rezultate prestopili tudi Nada s 4,45 odstotka glasov in lista Mi - glas ljudstva s 4,01 odstotka glasov.

Nosilec liste Mi - glas ljudstva, ki je eno od večjih presenečenj teh volitev, je kontroverzni zdravnik Branimir Nestorović, ki je med pandemijo covida-19 izjavil, da gre za najbolj smešen virus človeštva.

Stranka SNS je glede na ocene agencije za javnomnenjske raziskave Ipsos ter Centra za svobodne volitve in demokracijo (Cesid) zmagala tudi na volitvah v beograjsko skupščino. Osvojila naj bi 38,7 odstotka glasov oz. 48 sedežev v skupščini od 110, medtem ko jih je Srbija proti nasilju glede na ocene osvojila 34,6 odstotka, kar pomeni 43 sedežev v skupščini.

Nada je glede na ocene prejela šest odstotkov glasov oz. sedem mandatov, Mi - Glas ljudstva Branimirja Nestorovića 5,2 odstotka, SPS pa 4,8, kar pomeni, da bi vsaki pripadlo po šest sedežev v skupščini.

Vučić je ponoči po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS sporočil, da je to, komu bo pripadla oblast v Beogradu, odvisno od tega, s kom bo želel sodelovati Nestorović.

Predsednik SNS Miloš Vučević pa je po poročanju Tanjuga dejal, da je gotovo, da je v Beogradu zmagala njihova lista in da verjame, da bo dosedanji beograjski župan Aleksandar Šapić "stari novi ali novi stari" župan.

Opazovalna misije organizacije Crta je poročala o vrsti nepravilnosti, od kupovanja glasov do fantomskih volivcev.

Volitve sicer niso minile brez incidentov. Opazovalna misije organizacije Crta je poročala o vrsti nepravilnosti, od kupovanja glasov do fantomskih volivcev. Za veliko razburjenje je poskrbelo tudi poročanje nekaterih medijev o dovažanju volivcev iz Republike Srbske, entitete Bosne in Hercegovine, v Beograd.

Predstavniki liste Srbija proti nasilju so po poročanju srbskih medijev že zahtevali razveljavitev volitev v Beogradu in pozvali državljane k protestom zaradi prevar na volitvah. Kot trdijo, so na volitve v Beograd v korist podpore SNS organizirano pripeljali več kot 40.000 ljudi brez zakonitega prebivališča v srbski prestolnici.

Zadnje parlamentarne volitve v Srbiji, tudi takrat predčasne, so bile aprila lani. SNS je dobila 120 od 250 poslanskih sedežev, Dačićevi socialisti pa 32. V beograjski skupščini je SNS tedaj osvojila 48 sedežev od 110.

Po podatkih volilne komisije se je volitev sicer parlamentarnih volitev udeležilo 57,65 odstotka volilnih upravičencev.

kEsTbUU2Aws