Višje sodišče vodji lekarne zaradi korupcije dosodilo dve leti zapora

Vodja lekarne v bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli je okrožno sodišče julija lani spoznalo za krivo korupcijskih dejanj in jo obsodilo na tri leta zapora, višje sodišče pa je po pritožbi kazen omililo

Vodja lekarne v bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli je bila s pravnomočno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani obsojena na dve leti zapora, poroča časnik Večer. Faganeli je okrožno sodišče julija lani spoznalo za krivo korupcijskih dejanj in jo obsodilo na tri leta zapora, višje sodišče pa je po pritožbi kazen omililo.

Sodišče je julija lani Nataši Faganeli prisodilo tri leta zapora, 35.000 evrov denarne kazni in odvzem protipravno pridobljene koristi v vrednosti 89.000 evrov, podjetju Advanta pa naložilo denarno kazen v višini 50.000 evrov.

Na sodbo so se pritožili obtožena Nataša Faganeli in njen zagovornik Jernej Radež ter podjetje Advanta. Radež je v predstavitvi pritožbe med drugim izpostavil, da sodba krši bistvene odločbe zakona o kazenskem postopku. Meni, da se sodišče sklicuje na posamezne listine, ki jih na navedenih mestih v kazenskem spisu in njegovih prilogah ni. Radež je dejal, da zato sodba ni obrazložena, s tem pa da je sodišče poseglo v pravico do poštenega sojenja.

Njegova pritožba se je nanašala tudi na izločitev postopka zoper nekdanjo komercialistko v Emporiu Medical, ki je bila pozneje prokuristka v podjetju Advanta, Jano Šturm in dejstvo, da bi se iz sojenja zaradi dvoma v njeno nepristranskost morala izločiti predsednica senata Dejana Fekonja, pa se ni. Izpostavil je tudi, da sodba ne ponudi dokaza, da naj bi Faganeli dejansko prejemala denarno nagrado.

Začetek dogajanja v aferi sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi zaradi suma korupcije v zdravstvu. V središču zgodbe so se znašli podjetje Emporio Medical in skupina zdravnikov, ki so od podjetja prejemali nedovoljene nagrade, za protiuslugo pa še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Veliko število obtoženih je sodišče razdelilo v več skupin, ki jim je sodilo posebej. Na prvostopenjskem sodišču so bili do zdaj vsi spoznani za krive ter obsojeni na zaporne in denarne kazni. V zadnji skupini je bila poleg obtoženih Faganelijeve in Advante sprva tudi nekdanja komercialistka v Emporiu Medical, ki je bila pozneje prokuristka v podjetju Advanta, Jana Šturm, a so nato postopek zoper njo zaradi njenega slabega zdravstvenega stanja izločili.