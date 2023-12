Trump / »Priseljenci, ki vstopajo v ZDA, zastrupljajo kri naše države«

Sovražne izjave nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa

Trump je na zborovanju požel aplavz, ko je citiral Putina, hvalil Orbana in napadal priseljence.

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je konec tedna razburil javnost s svojimi izjavami, da priseljenci v ZDA zastrupljajo ameriško kri. Na predvolilnem nastopu je poleg tega hvalil ruskega predsednika Vladimirja Putina ter madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, poročajo ameriški mediji.

"Priseljenci, ki vstopajo v ZDA, zastrupljajo kri naše države," je Trump v soboto dejal na predvolilnem dogodku v mestecu Durham v zvezni državi New Hampshire. Ta izjava je nemudoma sprožila primerjave z voditeljem nacistične Nemčije Adolfom Hitlerjem.

Trump je na zborovanju požel aplavz, ko je citiral Putina, hvalil Orbana in napadal priseljence. Zbrani so bili navdušeni tudi, ko je udeležence napada na ameriški kongres 6. januarja 2021 označil za talce, ne pa kriminalce.

Orbana je predstavil kot primer zelo spoštovanega neliberalnega voditelja, ki nasprotuje priseljevanju in lahko reši zahodni svet. Na zborovanju je citiral tudi Putinovo izjavo, da je ameriški politični sistem zaradi kazenskih pregonov proti njemu gnil in se ne more pretvarjati, da lahko soli pamet drugim.

Nekdanji predsednik ZDA je že pred tedni razburil z napovedjo, da bo po prihodu na oblast opravil z levičarsko golaznijo. Demokratski kritiki pa svarijo, da bo v primeru ponovne izvolitve ukinil ustavo, uvedel diktaturo in nasilno zatiral vse proteste.

Trump sicer že od leta 2016, ko je prvič kandidiral za predsednika ZDA, uživa v dajanju izjav, ki razburjajo njegove kritike z levega političnega pola in navdušujejo njegove podpornike.

