»ZDA bi morale prenehati podpirati separatistične sile, ki si prizadevajo na silo doseči neodvisnost Tajvana«

Kitajska napovedala ukrepe proti dobaviteljem orožja za Tajvan

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so danes napovedali, da bo Kitajska sprejele protiukrepe proti vsem podjetjem, ki bodo vpletena v prodajo orožja Tajvanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Peking je izdal opozorilo po tem, ko je ameriški State Department nedavno potrdil paket vojaške pomoči za Tajvan v višini 300 milijonov dolarjev.

V Washingtonu so minuli teden odobrili paket vojaške pomoči, ki naj bi po navedbah Tajvana in ZDA okrepil tajvansko vojsko ter njen sistem poveljevanja in nadzora. Peking se je danes odzval na potezo ZDA - napovedali so odločne ukrepe za obrambo svoje nacionalne suverenosti in ozemeljske celovitosti.

"Sprejeli bomo protiukrepe proti vsakemu podjetju, ki bo sodelovalo v prodaji orožja Tajvanu," je danes na novinarski konferenci v Pekingu dejal predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin. Ob tem sicer ni pojasnil, za kakšne ukrepe naj bi šlo.

"ZDA bi morale ustaviti nevaren trend oboroževanja Tajvana, prenehati ustvarjati napetosti v Tajvanski ožini in prenehati podpirati separatistične sile, ki si prizadevajo na silo doseči neodvisnost Tajvana."



Wang Wenbin,

predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva

"ZDA bi morale ustaviti nevaren trend oboroževanja Tajvana, prenehati ustvarjati napetosti v Tajvanski ožini in prenehati podpirati separatistične sile, ki si prizadevajo na silo doseči neodvisnost Tajvana," je dejal Wang. Dodal je še, da se Kitajska nekoč mora združiti, kar se bo po njegovih besedah tudi zgodilo.

Kitajska namreč Tajvan dojema kot del svojega ozemlja in je v zadnjem času okrepila svoj politični in vojaški pritisk na oblasti na otoku, kjer bodo prihodnji mesec potekale predsedniške volitve. Idejo o samostojnosti Tajvana medtem podpirajo predvsem ZDA, ki so letos prvič odobrile neposredno vojaško pomoč temu otoku.

