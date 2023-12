Kje je Navalni?

Za ruskim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim se je izgubila vsaka sled

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, za katerim se je pred dvema tednoma izgubila vsak sled, se danes znova ni pojavil na napovedani sodni obravnavi. Sodnik v Vladimirski regiji je zato do razjasnitve tega, kje se nahaja, prekinil postopek, je sporočila ekipa Navalnega, ki med drugim prestaja 19-letno kazen zaradi spodbujanja ekstremizma.

Pravniki v ekipi Navalnega so bili ob tem kritični do sodišča, češ da je s to odločitvijo kršilo rusko zakonodajo. Sodnik se je glede na njihovo utemeljitev izognil obveznosti, da mora zagotoviti prisotnost tožnika, v tem primeru Navalnega, ki zaradi kršenja svojih pravic ob prestajanju kazni toži državo.

V zadnjem času se Navalni ni udeležil že več sodnih obravnav, na katerih je bil v preteklosti prisoten prek video povezave. Glede na današnjo izjavo njegove tiskovne predstavnice Kire Jarmiš bi se moral samo danes udeležiti sedmih sodnih obravnav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodstvo zapora v kazenski koloniji Melehovo nekaj več kot 200 kilometrov vzhodno od Moskve je za njegovo odsotnost sprva krivilo tehnične težave v kazenski koloniji, nazadnje pa so priznali, da so ga 11. decembra premestili drugam.

Pravna ekipa 47-letnega Navalnega, ki ima številne zdravstvene težave, se boji, da so ga prepeljali v eno od kazenskih kolonij z najstrožjim režimom ruskega zaporniškega sistema. Minuli konec tedna je poslala vprašanja na naslove več kot 200 zaporov in čaka na odgovore.

Ruske oblasti so Navalnega prijele januarja 2021, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga pozdravili po smrtno nevarni zastrupitvi v Rusiji, za katero je krivil ruskega predsednika Vladimirja Putina. Doslej je kazen prestajal v kazenski koloniji v Vladimirski regiji, kjer so ga pogosto zaprli v samico zaradi domnevnega kršenja pravil.

Danes je zaskrbljenost zaradi njegove premestitve, do katere prihaja v obdobju kampanje pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto, izrazila tudi posebna poročevalka Združenih narodov za človekove pravice v Rusiji. Kot je sporočila Marjana Kacarova, tako dolgo obdobje brez informacij o njegovem stanju predstavlja "prisilno izginotje", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

